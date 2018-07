Ovako su odigrali hrvatski vitezovi koji su pobijedili Rusiju i izborili polufinale Svjetskog prvenstva

Hrvatska je u polufinalu Svjetskog prvenstva! Nakon još jedne drame jedanaesteraca izbacili smo domaćina Rusiju i idemo u Moskvu gdje ćemo igrati protiv Engleza. Evo kako su sraz s Rusima u Sočiju odigrali naši nogometaši

DANIJEL SUBAŠIĆ - do 30. minute utakmice bio je praktički bez posla, a onda je Čeriševu sjeo onaj šut za 1:0. Istina stajao je Suba na petercu, no i da je bio na crti ne bi ga mogao obraniti. Problem je što je praktički cijelo vrijeme igrao stopera, više je imao loptu u nogama nego što je branio. Toliko su Rusi bili neopasni, a mi bezidejni... U 90. minuti sve nas je presjeklo, činilo se da zbog ozljede neće moći nastaviti... No, stisnuo je zube i u produžetku bio naš junak bez obzira na primljeni gol za 2:2. Skidao je Suba četiri puta strašne udarce Rusa, a onda veliki finale u jedanaestercima! Odmah je na startu obranio Smolovu, pa uplašio Fernandesa i još jednom bio jedan od najvećih junaka naše pobjede.

ŠIME VRSALJKO - još jedna sigurna utakmica. Prodoran na boku, opasan u napadu, siguran u obrani. Uskakao je i pomagao Lovrenu i Vidi, krpao je rupe. Nesretni Kudrijašov pamtit će 65. minutu, 'izvozao' ga je Vrsaljko, 'prodao' mu tunel. Ovaj se od toga nije oporavio. Sudjelovao je u sjajnoj akciji u 60. minuti, probio je bok, proigrao Kramarića koji je uposlio Perišića. No, njegov je udarac zaustavila vratnica... Zbog ozljede izašao u 97. minuti, stradalo je koljeno, nadamo se da nije strašno i da će biti spreman za Engleze.

DOMAGOJ VIDA - ušao je malo mekano u utakmicu, pomalo nesiguran na startu. No, kako je utakmica odmicala bio je to dobri stari Domagoj Vida, neprelazan, siguran u paru s Lovrenom. Gol Čeriševa? Dečki su se malo 'zagubili', no onako se ne zabija svaki dan... Za iskupljenje je Vida zabio u 101. minuti, a onda je bio siguran i u raspucavanju jedanaesteraca. Uz sve to je i izlaskom Vrsaljka sjajno pokrio desni bok... Naš bećar i dika!

DEJAN LOVREN - još jedna utakmica bez veće zamjerke. Ponavljamo, on i Vida su 'pustili' Čeriševa, nisu ga stigli pokriti na vrijeme, ali i njegov je udarac bio majstorski. Još je jednom Lovren kiksao u 99. minuti, 'prodao' je jednu loptu na nekih 25 metara, no iza sebe je imao Ćorluku koji ga je spasio. Bespotrebno mu se stalno traži 'dlaka u jajetu', a Lovren to nije zaslužio jer je bez sumnje i dalje stup naše obrane, čvrst u duelu, siguran u ispucavanju, skoku... Malo je takvih, jako malo.