Ova turska generacija upisala je povijesnu pobjedu, a produžili su i crni niz Vatrenih

Bio je to susret 1. kola D skupine u Nottinghamu, a 'Vatreni' su slavili sa 1-0 zahvaljujući pogotku Gorana Vlaovića u 85. minuti nakon brze kontre. Hrvatska je u svom debiju na međunarodnoj sceni dogurala do četvrtfinala, dok je Turska bila posljednja u skupini s tri poraza.

Ivan Klasnić je 119. minuti zabio za 1-0, no Turska je praktički u zadnjem napadu na utakmici izjednačila na 1-1 pogotkom Semiha Senturka. Bio je to šok od kojeg se hrvatski nogometaši nisu uspjeli oporaviti. Luka Modrić, Ivan Rakitić i Mladen Petrić promašili su jedanaesterce, dok su s druge strane Turan, Semih i Altintop zabijali i odveli Tursku u polufinale.

Četvrti međusobni ogled igran 20. lipnja 2008. u Beču donio nam je i najveću tugu i šok. Bio je to susret četvrtfinala EURO-a, a Turska je slavila boljim izvođenjem jedanaesteraca, premda su "Vatrene" tek sekunde dijelile od ulaska u polufinale.

Uslijedile su i dvije utakmice u kvalifikacijama za SP 2018. godine. U prvom susretu u rujnu 2016. bilo je 1-1. Poveli smo golom Ivana Rakitića iz kaznenog udarca u 44. minuti, a u sudačkoj nadoknadi prvoga dijela izjednačio je iz slobodnog udarca s 25 metara Calhanoglu. U uzvratnom susretu igranom točno godinu dana kasnije, Turska je u Eskisehiru pobijedila sa 1-0 golom Tosuna.

Hrvatska je na koncu osvojila drugo mjesto u skupini i preko Grčke izborila plasman na World Cup u Rusiji, dok je Turska bila četvrta u skupini.

U prijateljskom susretu igranom u Istanbulu u studenom 2020. bilo je 3-3. Bio je to dvoboj u kojem su Turci vodili 1-0 i 2-1, Hrvatska je potom okrenula rezultat u svoju korist, ali je na koncu završilo 3-3.

Turska je povela u 23. minuti golom Cenka Tosuna iz jedanaesterca, izjednačio je Ante Budimir u 32. minuti, no domaćin je do kraja poluvremena zabio još jedan gol, a strijelac je bio Deniz Turuc u 41. minuti. Hrvatska je vrlo brzo u nastavku okrenula rezultat, za 2-2 zabio je Mario Pašalić u 54. minuti, a samo dvije minute kasnije Josip Brekalo je glavom pogodio za prvo hrvatsko vodstvo na utakmici. Nažalost, u 58. minuti je Cengiz Under pogodio za 3-3.

Posljednji hrvatsko - turski ogled bio je u ožujku ove godine u Bursi u sklopu kvalifikacija za EURO 2024. Hrvatska je pobijedila sa 2-0 golovima Matea Kovačića (20, 45+4).