Turci u Osijeku šokirali bezidejne 'vatrene'; presudila je pogreška Livakovića

Ujedno je ovo prvi domaći poraz Dalićeve Hrvatske u svim kvalifikacijskim ciklusima, dok je novi turski izbornik, Talijan Vincenzo Montella, tako imao odličnu i pobjedničku premijeru na novom poslu.

Nije dugo trebalo turskim nogometašima da ozbiljno zaprijete Hrvatskoj. U drugoj minuti pucao je Yilmaz, iskosa s petnaest metara, ali odmah se dobrom intervencijom iskazao Livaković. Na tome gosti nisu stali pa je u devetoj minuti pokušao i Akturkoglu, ali je još jednom hrvatski golman bio na mjestu.

Loše je izgledala Hrvatska na početku utakmice. Bezidejno je pokušavala doći do suparničkog gola, a obranu su Turci probijali sa svih strana. U 13. minuti pogriješio je Stanišić, pobjegao mu je Akturoglu, ali opet je stvar spasio Livaković.

Tek nakon petnaest uvodnih minuta počela je Hrvatska igrati nešto bolje i konkretnije, a u tom razdoblje solidne igre Dalićevi izabranici su složili jednu dobru šansu. Kombinirali su Brozović i Modrić, lopta je došla do Kovačića čiji je prvi dodir s loptom bio loš i tako je propala dobra šansa. No, bilo je to premalo od Hrvatske koja je u svim segmentima bila slaba.

Itekako je bio vidljiv izostanak ozlijeđenih Kramarića i Perišića jer prema naprijed se ništa nije napravilo. Opjevani vezni red Modrić, Kovačić i Brozović odigrao je vjerojatno jedno od najslabijih poluvremena ikada, a u obrani su paniku smirivali tek Livaković i Gvardiol.