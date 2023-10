Lovro Majer smiruje nervozu: Mislim da nemamo razloga za brigu

'Nije to bila naša dobra utakmica, Turci bili bolji, mogli su još zabiti u prvom dijelu, ali i mi kasnije u drugom poluvremenu. Sve je je to sastavni dio nogometa, ne možemo svaki put odigrati dobro i biti najbolji. No mislim da nemamo razloga za brigu', rekao jeza Nova TV Lovro Majer koji je svojim ulaskom unio živost.

'Dobro sam se pripremao, osjećao sam se super, žao mi je situacije što nije gol, ali lakše je, kad ne zabiješ, da je bilo zaleđe.'

Majer s puno optimizma gleda na nastavak kvalifikacija.

'Mi smo fokusirani na prolaz. Želimo to prvo mjesto, ali idemo utakmicu po utakmicu. Pred nama je utakmica kod Walesa, idemo pobijediti, uzeti tri boda.'