Otkriveno zbog koga je Niko Kovač dobio otkaz u Bayernu; ovo su igrači koji su ga otjerali iz kluba

Niko Kovač je prošlog tjedna nakon godinu i pol na klupi minhenskog Bayerna dobio otkaz. Od samog početka imao je Kovač brojne neprijatelje u klubu i izvan njega, a sada je predsjednik Bayerna Uli Hoeness potvrdio kako su bivšeg hrvatskog izbornika 'izbušili' - njegovi igrači

ostao je gospodin do kraja

No, Niko Kovač je nakon samo 10 kola nove sezone morao napustiti München. Otpor utjecajnih ljudi u i oko kluba bio je prejak, kritičari su udarali sa svih strana, 'vanjski i unutarnji' neprijatelji šamarali su Kovača kroz medije, a nitko od klupskih čelnika nije učinio ništa konkretno da zaštiti našeg trenera.

To je taj 'FC Hollywood' koji je presudio mnogim velikim trenerima, München nije nimalo zahvalno mjesto za rad, a Bayern kao klub je među najvećima, no ujedno i baš i nije poželjan poslodavac. Osjetio je to na svojoj koži, na najgori mogući način i Niko Kovač. Iako, teško je vjerovati da nije znao što ga čeka...

Kako god bilo, Niko Kovač više nije trener Bayerna. Otišao je kao gospodin, a mogao je sve napraviti i drugačije, posebice nakon što je predsjednik Bayerna Uli Hoeness - slučajno ili ne - njemačkim medijima otkrio pozadinu cijelog slučaja i razloge konačnog otkaza bivšem hrvatskom izborniku.