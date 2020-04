Financijska kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa pogodila je sve sportove, pa tako i rukomet. Svi režu troškove i smanjuju ugovore igračima, a iznimka nije ni momčad PPD Zagreba...

'Nakon sastanka s predstavnicima igrača, bili su to Zlatko Horvat i Damir Bičanić, odluka je da se svim igračima u ovim mjesecima dok traje kriza smanje plaće za 50 posto. U dio smanjenja ne ulaze troškovi prehrane i automobili koji voze, tako da ukupno možemo pričati o smanjenju do 40 posto. Nažalost, to je način na koji jedino možemo ublažiti posljedice ove krize', kazao je direktor PPD Zagreba Vedran Šupuković.