Osmi double-double sjajnog Darija Šarića, Bogdanović i Bender bez pobjede

Hrvatski košarkaš Dario Šarić je sinoć bio odličan u pobjedi svojih Sixersa protiv Miamija upisavši double-double učinak. Dobre su partije ostvarili Bojan Bogdanović i Dragan Bender, no to nije bilo dovoljno da Indiana i Phoenix dođu do pobjeda

Philadelphia '76ers Darija Šarića su slavili protiv Miami Heata kod kuće 103:97. Šarić je odigrao 33 minute za Philadelphiju i upisao svoj deveti double-double sezone sa 17 koševa (šut iz igre 7/13, trice 3/7), 10 skokova, četiri asistencije i dvije ukradene lopte. Ben Simmons je bio najučinkovitiji kod Sixersa s 20 koševa, a double-double je upisao i Joel Embiid s također 17 koševa i 11 skokova. Kelly Olynyk je predvodio Miami s 19 koševa.

Sixersi su imali prednost od 26 koševa nakon tri četvrtine zahvaljujući odlično odigranoj obrani koja je ograničila Miami na šut iz igre od 32.8 posto. No tada Heat pojačava svoju obranu, u zadnjoj četvrtini gotovo šest minuta drže Sixerse bez koša iz igre te rade seriju od 17-0 i smanjuju zaostatak na 97:92. No onda u zadnje dvije minute Embiid i Simmons pogađaju po koš i Sixersi odlaze na 101:92. Sixersi su sada s 25 pobjeda i 24 poraza osmi na Istoku.

Bogdanovićevi Indiana Pacers su poraženi u Charlotteu gdje su ih domaći Hornetsi svladali 133:126. Pacers su primili 49 koševa u prvoj četvrtini, a u prvom poluvremenu su zaostajali čak 18 koševa da bi na sredini treće četvrtine došli do izjednačenja, ali ni jednom nisu prešli u vodstvo. Indiana (29-24) je trenutačno sedma momčad Istoka. Najbolji kod Pacersa bio je Victor Oladipo koji je utakmicu završio s 35 koševa, dok je Bojan Bogdanović u 32 minute na terenu zabio 18 koševa (šut iz igre 5/10, trice 2/5) i tome dodao dva skoka i dvije asistencije. No to nije bilo dosta da nadigraju Charlottin dinamični duo koji su činili Kemba Walker i Nicolas Batum. Walker je bio najbolji strijelac utakmice, zabio je 41 koš uz devet asistencija, dok je Batum dodao 31 koš od čega je devet trica.

Odličan učinak u porazu svojih Phoenix Sunsa ostvario je i Dragan Bender. Utah Jazz je s visokih 129:99 pobijedio Sunse, a Bender je bio na korak do svog prvog double-doublea, u 28 minuta na terenu zabio je 16 koševa (šut iz igre 5/10, trice 4/8) i upisao devet skokova, pet asistencija i jedan blok. Za Jazz (23-28) je ovo četvrta uzastopna pobjeda i šesta u zadnjih osam utakmica. Mitchell je postigao 40 koševa za Jazz, dok je Ricky Rubio dodao 14 koševa, šest skokova i devet asistencija. Kod Sunsa najbolji je bio rookie Josh Jackson s 20 koševa, dok je Devin Booker ubacio 18.