Rooney bijesan na FIFA-u: 'Ovo je apsolutna sramota. Infantino bi se trebao sramiti'

Američki napadač dobio je crveni karton u pobjedi SAD-a protiv Bosne i Hercegovine u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva i trebao je propustiti utakmicu osmine finala protiv Belgije u Seattleu. Međutim, FIFA je u nedjelju navečer iznenada objavila da je njegova kazna od jedne utakmice suspendirana na godinu dana.

Drugim riječima, Balogun će moći igrati protiv Belgije.

Odluka je izazvala čuđenje jer FIFA nije ponudila jasno objašnjenje, a dodatnu kontroverzu stvorio je podatak da SAD navodno nije ni uložio žalbu na crveni karton. Belgijski savez ostao je zatečen takvim raspletom, a cijela priča dodatno se zakuhala nakon što je američki predsjednik Donald Trump na društvenim mrežama zahvalio FIFA-i što je, kako je napisao, 'ispravila veliku nepravdu'.

Britanski mediji navode i da je Trump osobno zvao predsjednika FIFA-e Giannija Infantina i tražio preispitivanje odluke.

Sve je to bila tema u BBC-jevu studiju, gdje su Wayne Rooney, Joe Hart i Micah Richards komentirali slučaj u produženom programu nakon što je utakmica Meksika i Engleske pomaknuta zbog loših vremenskih uvjeta.

Nakon što je voditeljica Kelly Cates sažela situaciju, Hart je kratko rekao: 'Ne djeluje ispravno, zar ne?' Tada je Rooney eksplodirao. 'Mislim da je ovo apsolutna sramota. Stvarno to mislim', rekao je Rooney.

Bivši napadač Engleske i Manchester Uniteda zatim je povukao paralelu s vlastitim iskustvom uoči Eura 2012., kada je zbog crvenog kartona trebao propustiti tri utakmice grupne faze.

Rooney naveo svoj primjer

'Znam da je tada bila UEFA, ali ja sam prije Eura 2012. dobio tri utakmice kazne. Trebao sam propustiti sve tri utakmice u skupini, a onda su mi rekli da, ako odem u Švicarsku i odradim trening s djecom, treća utakmica može biti skinuta. Pristao sam jer nisam htio kaznu od tri utakmice, ali i tada sam mislio da je to pogrešno', rekao je Rooney.

Zatim se vratio na Balogunov slučaj i posebno kritizirao način na koji je FIFA riješila situaciju: 'U ovom slučaju, ili poništite crveni karton, što je vjerojatno ispravna odluka, pa onda može igrati. Ali suspendirati kaznu na godinu dana? To je apsolutna sramota. Infantino bi se trebao sramiti zbog ovoga.'

Rooney smatra da ovakva odluka otvara ozbiljno pitanje regularnosti i sportskog ponašanja na turniru: 'Sportski integritet ove igre ovdje je doveden u pitanje. Da sam protivnik SAD-a, bio bih potpuno bijesan. Ovo je pogrešno na svaki mogući način. Ako večeras engleski ili meksički igrač dobije crveni karton, očekuje li da će igrati sljedeću utakmicu? Gdje se ovo zaustavlja?', zapitao se Rooney.

Sličnog je stava bio i Micah Richards, koji je cijelu situaciju nazvao farsom: 'Ovo je apsolutna farsa, zar ne? Nije bio crveni karton. Balogun je pokušavao zaštititi loptu, pao je, to se događa, nogomet je kontaktni sport. Ali suspendirati kaznu na godinu dana ismijava cijeli turnir', rekao je Richards.

Richards je zatim otišao i korak dalje: 'Kao što si rekao, Wayne, ako se nešto slično dogodi večeras, reći će: Pa napravili ste to jednom... Sve je ovo da se velike zvijezde zadrže u natjecanju. Amerika je jedan od domaćina. Svi znamo o čemu se radi. FIFA mora biti bolja', poručio je.

Voditeljica Kelly Cates pokušala je ublažiti njegov zaključak riječima da 'ne znamo o čemu se radi', ali Rooney je dodao još jednu stvar koja posebno pojačava kontroverzu: 'Moguće je čak da mu to neće utjecati ni na kvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko prvenstvo, tako da neće imati nikakve veze s ovim turnirom. Samo je pometeno u stranu kako ne bi imalo nikakve veze sa Svjetskim prvenstvom', rekao je Rooney.

Balogun je najbolji strijelac SAD-a na turniru s tri pogotka, pa je jasno zašto je njegova dostupnost za utakmicu protiv Belgije golema vijest za domaćina. No upravo zato odluka FIFA-e izaziva toliko sumnji i ljutnje. Problem više nije samo u tome je li crveni karton bio ispravan. Problem je u načinu na koji je kazna riješena.

Suspendirati kaznu na godinu dana, bez jasnog objašnjenja i bez američke žalbe je presedan koji bi će pratiti ostatak turnira. Utakmica SAD-a i Belgije sada će se igrati s dodatnim slojem kontroverze.