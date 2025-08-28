Osijek doveo nekadašnju nadu Hajduka i vratio napadača iz Srbije

Mateo Bačić (20) je prošlog ljeta napustio juniorsku momčad Hajduka i otišao u Sampdoriju, gdje je nastupao u Primaveri.

U protekloj sezoni odigrao je 31 utakmicu i postigao sedam golova. Za Hajduk je upisao i jedan seniorski nastup u SHNL-u, u svibnju 2024. godine protiv Lokomotive. S Osijekom je sada potpisao ugovor do ljeta 2026. godine.

Drugo pojačanje je lijevo krilo/napadač Miloš Jovičić (19) koji je bio u planovima Osijeka do prošlog ljeta, kada ga je tadašnji sportski direktor Jose Boto prekrižio.

Jovičić je karijeru nastavio u TSC-u iz Bačke Topole, a sada se vratio u Gradski vrt i potpisao trogodišnji ugovor. Nastupao je i za mlađe selekcije Hrvatske.

Obojica će zasigurno biti u konkurenciji za prvu momčad Osijeka koja je u novu sezonu SHNL-a krenula jako loše. U prva četiri kola ima dva poraza i dva remija, bez zabijenog gola...