pojačanja u napadu

Osijek doveo nekadašnju nadu Hajduka i vratio napadača iz Srbije

I.Ž.

28.08.2025 u 12:39

Mateo Bačić NK Hajduk
Mateo Bačić NK Hajduk Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
Bionic
Reading

Osijek je angažirao dva nova igrača - na Opus Arenu je stigao napadač Mateo Bačić (20) koji je nosio dres Hajduka i talijanske Sampdorije, a u isto vrijeme je s posudbe iz srpskog TSC-a vraćen Miloš Jovičić

Mateo Bačić (20) je prošlog ljeta napustio juniorsku momčad Hajduka i otišao u Sampdoriju, gdje je nastupao u Primaveri.

vezane vijesti

U protekloj sezoni odigrao je 31 utakmicu i postigao sedam golova. Za Hajduk je upisao i jedan seniorski nastup u SHNL-u, u svibnju 2024. godine protiv Lokomotive. S Osijekom je sada potpisao ugovor do ljeta 2026. godine.

Drugo pojačanje je lijevo krilo/napadač Miloš Jovičić (19) koji je bio u planovima Osijeka do prošlog ljeta, kada ga je tadašnji sportski direktor Jose Boto prekrižio.

Jovičić je karijeru nastavio u TSC-u iz Bačke Topole, a sada se vratio u Gradski vrt i potpisao trogodišnji ugovor. Nastupao je i za mlađe selekcije Hrvatske.

Obojica će zasigurno biti u konkurenciji za prvu momčad Osijeka koja je u novu sezonu SHNL-a krenula jako loše. U prva četiri kola ima dva poraza i dva remija, bez zabijenog gola...

Tablice omogućuje Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
liga prvaka

liga prvaka

Čudesna utakmica hrvatskoga golmana u play-offu Lige prvaka. Pogledajte statistiku
pregazili su rivala

pregazili su rivala

Srbija rekordno slavila, a Pešić poludio: 'Poštujte nas'
junak velike pobjede

junak velike pobjede

Izbacio je Manchester pa priznao: Navijač sam Uniteda pa sam i ja bijesan...

najpopularnije

Još vijesti