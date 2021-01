On je bio jedna od rijetkih svjetlih točaka hrvatske reprezentacije na SP-u u Egiptu, ali i sam priznaje: Tražiti izgovore nema smisla...

Marino Marić, pivot hrvatske rukometne reprezentacije, dao je svoju kratku analizu onoga što se događalo na Svjetskom prvenstvu u Egiptu

'Činjenica je da smo se malo izblamirali, to je jasno svima, tražiti neke izgovore nema smisla i to je ono što nas najviše boli. Mi igrači smo duboko svjesni što smo napravili, ja vam to jamčim. Mi smo čak i nakon utakmice s Bahreinom kalkulirali kako možemo do polufinala, to priznajem, ali to je dobro, jer smo bili ambiciozni.'

Nije išlo...

'No kad smo izašli na teren, ne mogu reći da smo loše odigrali, ali smo na trenutke djelovali ono... Nismo imali tu tenziju, atmosferu, za igrače jamčim da smo izgarali, da nije nitko došao na utakmicu sa stavom lako ćemo...'