On je bio jedna od ključnih figura za Dinamov uzlet ove sezone. Klub mora napraviti sve da ga zadrži

Velikom slavlju prethodilo je i ono na travnjaku nakon utakmice s Lokomotivom (0:0). Dinamovi igači i stručni stožer na teren su pozvali članove obitelji i prijatelje, a u jednom trenutku su otišli na sjevernu tribinu i Bad Blue Boysima su donijeli trofeje prvenstva i Kupa.

Kad su se spustili nazad na travnjak, vidjeli smo vrlo neobičnu scenu. Dominik Livaković je, s djetetom u naručju, sjedio na zidiću kraj tartan staze okružen Bad Blue Boysima. Popularni Livi je tako 15-ak minuta ugodno razgovarao s najžešćim Dinamovim navijačima koji su, s pivama u rukama, raspravljali sa svojim junakom. Bilo je i smijeha, a na kraju se Livaković ugodno rastao od navijača i poveo momčad na slavlje na parking ispod zapada.

Nismo čuli o čemu su Boysi i Livaković pričali, ali sigurno su ga navijači pitali pitanje koje zanima sve Dinamove navijače - hoće li Livaković ostati u Maksimiru i sljedeće sezone?

Njemu je istekom sezone istekla i posudba iz Fenerbahčea i njegova budućnost je trenutačno neizvjesna. Neće Livaković imati previše problema naći novi klub prije ili nakon Svjetskog prvenstva, ali Dinamo mora napraviti sve da pokuša zadržati svojega golmana.

Donio je sigurnost

Njegov dolazak u zimskom prijelaznom roku bio je jedan od ključnih trenutaka za Dinamovu renesansu ove sezone i to će vam reći svi u i oko kluba. Livaković je u momčad unio toliko potrebnu sigurnost, svojim iskustvom i gardom stabilizirao je momčad i veliko je pitanje kako bi ova sezona završila da nije bilo njega.

Ono što je ključno u čitavoj priči jest da je Livaković, kad se raspala priča u Gironi, posudbu do kraja sezone želio odraditi isključivo u Dinamu. Nisu ga zanimale nikakve druge opcije - Livaković je želio samo u Dinamo. Čak se i odrekao dijela primanja da bi to bilo moguće i on vjerojatno ne bi imao ništa protiv da ostane u Maksimiru.

Koliko je to moguće? Iako je Fenerbahče u problemima s Edersonom, kojeg plaća 12 milijuna eura po sezoni i želi ga se riješiti. Ode li Brazilac, Livaković se nameće kao logično rješenje, ali lako je moguće da će Fenerbahče tražiti neko 'veće' ime.

To ostavlja prostora Dinamu da pokuša zadržati miljenika svojih navijača. Turci će za Livakovića tražiti oko pet milijuna eura, možda malo više, možda malo manje, što je za Dinamo ogroman novac. No, Zvonimir Boban se isprsio prošlog ljeta kad je za Diona Drenu Belju dao četiri milijuna eura i - pogodio je.

To, naravno, ne znači da je takav iznos garancija za 'pogodak' na tržištu, ali kad je Livaković u pitanju tu dileme zaista nema. Nije tajna da je hrvatski reprezentativac 'slab' na Dinamo. Strašno puno mu znači podrška koju uživa u Dinamu, ali i činjenica da je kod kuće i svoj na svome.

Dinamo treba ići 'all-in'

Osim toga, Livaković ima već 310 nastupa za Dinamo i ušao je u status 'legendi'. Zadržavanje takvog igrača, koji je pritom u najboljim golmanskim godinama, bilo bi ogromna stvar za Dinamo i klub bi u tu priču trebao ući 'all-in'.

To ne znači da bi trebao probijati sve moguće budžete i plaćati nešto što ne može pokriti. Fenerbahče bi vjerojatno pristao na ponudu od neka četiri milijuna eura za što bi se Dinamo vjerojatno mogao rastegnuti. Što se Livakovićeve plaće tiče, sasvim je jasno da mu Dinamo ne bi mogao dati 2.5 milijuna eura po sezoni, koliko je zarađivao u Istanbulu. No, Livaković bi imao drukčije kriterije i zahtjeve kad je Dinamo u pitanju i tu bi se neki zajednički jezik sigurno mogao naći.

Dinamo će morati ovog ljeta dovesti još neke igrače. Treba mu još jedan napadač, treba mu još jedan vezni igrač, treba mu još neki bek. Neće to biti jeftino i Dinamo će i tu morati nešto potrošiti, ali kad je Livaković u pitanju, ne bi se trebalo štedjeti.

Livi je jednostavno - zicer.