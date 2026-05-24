RIJEČ PREDSJEDNIKA

Boban emotivno o nogometu: 'Na kraju života mislio bih na svaki svoj dodir lopte'

N.M.

24.05.2026 u 13:49

Zvonimir Boban
Zvonimir Boban
Nakon osvajanja dvostruke krune Dinamo je u Maksimiru ugostio britanskog veleposlanika Javeda Patela, a predsjednik kluba Zvonimir Boban tom je prilikom govorio o nogometu, hrvatskom mentalitetu, pobjedama i porazima te o tome koliko mu je igra obilježila život.

Boban je u razgovoru s Patelom istaknuo kako je hrvatski nogomet, s obzirom na veličinu zemlje, poseban fenomen.

'To je svojevrsno čudo. Nevjerojatno je što smo sve postigli od neovisnosti. Mislim da je generacija iz 1998. stvorila svojevrsni kult, a sve generacije nakon nas nastavile su s istim pristupom - borbeno i ambiciozno. Hrvatsku moraš pobijediti, to želim reći. To je ta genetika. Ovdje se rađaju vrhunski talenti koji žele napraviti nešto veliko, a oni prije njih pokazali su im da je to moguće', rekao je Boban.

Predsjednik Dinama osvrnuo se i na poraze, naglasivši kako ih nikada nije lako prihvatiti, ali da upravo oni mogu biti najvažnija lekcija.

'Mrzim poraze, ali vjerujem da se iz njih najviše može naučiti ako smo dovoljno odgovorni i skromni da ih prihvatimo na pravi način. Ako to ne učinimo, iz njih nećemo naučiti ništa. S druge strane, da parafraziram Billa Shanklyja: Ako nas ne možeš podnijeti kada gubimo i kada igramo neodlučeno, onda nas nemoj voljeti ni kada pobjeđujemo', kazao je Boban.

Nogomet kao životna priča

Posebno emotivan bio je trenutak u kojem je Boban opisao što nogomet znači za njega osobno. Legendarni hrvatski nogometaš i aktualni predsjednik Dinama priznao je da je ta igra za njega puno više od posla ili sporta.

'Kad bih zamislio posljednje trenutke svog života, vjerojatno bih razmišljao o svakom svom dodiru lopte. Moja žena, moja djeca... Eto, to je za mene nogomet. Čisto da shvatite težinu života s nogometom i težinu života za nogomet', rekao je Boban.

Na kraju razgovora poželio je sreću Engleskoj na Svjetskom prvenstvu, ali je dodao i kako ih već na startu čeka težak zadatak jer igraju protiv Hrvatske.

