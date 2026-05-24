Boban emotivno o nogometu: 'Na kraju života mislio bih na svaki svoj dodir lopte'

'To je svojevrsno čudo. Nevjerojatno je što smo sve postigli od neovisnosti. Mislim da je generacija iz 1998. stvorila svojevrsni kult, a sve generacije nakon nas nastavile su s istim pristupom - borbeno i ambiciozno. Hrvatsku moraš pobijediti, to želim reći. To je ta genetika. Ovdje se rađaju vrhunski talenti koji žele napraviti nešto veliko, a oni prije njih pokazali su im da je to moguće', rekao je Boban.

Predsjednik Dinama osvrnuo se i na poraze, naglasivši kako ih nikada nije lako prihvatiti, ali da upravo oni mogu biti najvažnija lekcija.

'Mrzim poraze, ali vjerujem da se iz njih najviše može naučiti ako smo dovoljno odgovorni i skromni da ih prihvatimo na pravi način. Ako to ne učinimo, iz njih nećemo naučiti ništa. S druge strane, da parafraziram Billa Shanklyja: Ako nas ne možeš podnijeti kada gubimo i kada igramo neodlučeno, onda nas nemoj voljeti ni kada pobjeđujemo', kazao je Boban.