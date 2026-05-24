Kustić čestitao Dinamu, a imao poruku i za Hajduk, Varaždin i Rijeku

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić dodijelio je medalje igračima Dinama, a kapetanu Mišiću uručio pobjednički pehar za prvaka Hrvatske.

'Čestitam Dinamu na sjajnoj sezoni i osvajanju dvostruke krune. I u prvenstvu i u kupu pokazali su se kao najbolja momčad u Hrvatskoj te je bilo lijepo vidjeti koliko je povratak ovih trofeja u Maksimir značio svim igračima i cijelom klubu, kao i naravno navijačima. Čestitam predsjedniku Zvonimiru Bobanu i suradnicima, treneru Mariju Kovačeviću i njegovom stožeru, svim igračima, djelatnicima kluba i navijačima Dinama na izvanrednoj sezoni i proslavi koja dolikuje takvim uspjesima. Dinamu od srca želim uspješnu novu europsku sezonu, kao i ostalim našim predstavnicima - Hajduku, Varaždinu i Rijeci, kojima također čestitam na ostvarenom plasmanu u europska natjecanja', poručio je predsjednik Kustić, a čije riječi prenosi službena stranica Hrvatskog nogometnog saveza.