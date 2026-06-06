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Olićevi 'klinci' remizirali s Ircima; pogledajte sve golove

S.Š.

06.06.2026 u 20:33

Hrvatska - Irska
Hrvatska - Irska Izvor: Cropix / Autor: Ranko Suvar
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Hrvatska U-21 selekcija u trećoj prijateljskoj utakmici u ovom terminu, okončala je remijem 2:2 protiv Irske

Hrvatska reprezentacija do 21 godine, pod vodstvom izbornika Ivice Olića, na stadionu u Vrbovcu u posljednjoj od tri prijateljske utakmice u ovih nekoliko dana, odigrala je 2:2 protiv vršnjaka iz Irske.

Izabranici Ivice Olića poveli su već u 6. minuti. Nakon prodora Stjepana Davidovića po lijevoj strani i prekršaja nad Adrianom Jagušićem, dosuđen je kazneni udarac. Luka Vrbančić sigurno je realizirao jedanaesterac za vodstvo Hrvatske.

Gosti su do izjednačenja stigli u 19. minuti preko Curtisa koji je pogodio za 1:1.

Do kraja prvog dijela Hrvatska je zaprijetila preko Krušelja, dok je Sjeverna Irska najbolju priliku imala nakon kornera u 41. minuti.

U21: Hrvatska - Irska 2:2 (prijateljska) Izvor: tportal.hr / Autor: MAXSport/Croatel

Jagušić je u 53. minuti glavom pucao pored vrata nakon ubačaja Krušelja, a nekoliko minuta kasnije neprecizan je bio i Davidović.

U 70. minuti zbog ozljede glave teren je morao napustiti Matia Barzić Gutierrez.

Hrvatska je ponovno povela u 75. minuti nakon autogola gostujućeg kapetana Grehana. Nakon duge lopte hrvatske obrane i nesporazuma u obrani Sjeverne Irske, Grehan je glavom poslao loptu u vlastitu mrežu.

Ipak, isti je igrač u 81. minuti donio izjednačenje svojoj momčadi. Nakon kornera bio je najviši u skoku na drugoj vratnici i postavio konačnih 2:2.

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