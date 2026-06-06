Olićevi 'klinci' remizirali s Ircima; pogledajte sve golove

Hrvatska reprezentacija do 21 godine, pod vodstvom izbornika Ivice Olića, na stadionu u Vrbovcu u posljednjoj od tri prijateljske utakmice u ovih nekoliko dana, odigrala je 2:2 protiv vršnjaka iz Irske.

Izabranici Ivice Olića poveli su već u 6. minuti. Nakon prodora Stjepana Davidovića po lijevoj strani i prekršaja nad Adrianom Jagušićem, dosuđen je kazneni udarac. Luka Vrbančić sigurno je realizirao jedanaesterac za vodstvo Hrvatske.

Gosti su do izjednačenja stigli u 19. minuti preko Curtisa koji je pogodio za 1:1.

Do kraja prvog dijela Hrvatska je zaprijetila preko Krušelja, dok je Sjeverna Irska najbolju priliku imala nakon kornera u 41. minuti.