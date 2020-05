Hrvatska Fed Cup reprezentacija okupila se u Zagrebu te izašla na teren nakon dva mjeseca pauze

'Jako sam sretna što ponovno mogu trenirati jer nekoliko tjedana sam mogla samo raditi kondiciju bez tenisa. Ovo mi je bio najduži period bez treninga otkako se bavim tenisom, veseli me što sam na terenu i nadam se da ćemo uskoro krenuti s turnirima', izjavila je reprezentativka Donna Vekić.

'Napokon su se stvari donekle vratile u normalu nakon dvomjesečne stanke i boravka u kućama. Okupili smo se na teniskim terenima, u što je moguće većem sastavu s obzirom da neke cure nisu iz Zagreba. Lijepo je vidjeti da su svi tu i da se svi počinju pripremati, sada je bitno da se vratimo u formu ali ovo su istrenirane cure i vjerujem da će se one brzo vratiti u natjecateljsku formu. Ne znamo što nas čeka s natjecanjima ali nadamo se da će se u devetom mjesecu i sezona vratiti i da će sve biti kao prije!', zaključila je izbornica Iva Majoli.

Tenisačice i tenisači diljem svijeta, kao i cjelokupna teniska javnost, iščekuju novosti oko natjecateljskog tenisa u ovoj sezoni. Hrvatski teniski savez od samog početka krize prati razvoj situacije, a iz Hrvatskog teniskog saveza najavljuju i poteze za reaktivaciju teniskih turnira u Hrvatskoj.

'Ovaj period iza nas nije bio lagan za same igrače jer je trebalo održavati formu. Raspored programa turnira do kraja godine svi iščekujemo, ali u stalnom smo kontaktu sa svim ključnim dionicima. Pokušavamo u narednim akcijama krenuti s oživljavanjem turnira, a kalendar HTS-a s rasporedom svih događanja bit će gotov i objavljen do kraja ovoga tjedna' izjavila je predsjednica Hrvatskog teniskog saveza Nikolina Babić