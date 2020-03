Cristiano Ronaldo odbio Juventus; sve je već dogovorio s novim klubom u kojem će igrati i Luka Modrić

Aktualni ugovor Cristiana Ronalda s Juventusom traje do 2022. godine, a čelni ljudi 'stare dame' ponudili su mu novi i bogatiji ugovor do 2024. godine. Portugalac sada na godinu zarađuje 31 milijun eura, a s novim ugovorom taj bi iznos bio čak 33 milijuna eura na godinu. No, on je ponudu odbio...

Ponuda Juventusa još je uvijek 'na stolu', ali Cristiano Ronaldo (35) ju je navodno već odbio jer karijeru želi nastaviti u američkoj MLS ligi. Portugalac planira da po završetku aktualnog ugovora, u ljeto 2022. godine, krene put SAD-a, gdje bi trebao zaigrati za momčad Inter Miami.

Navodno su Ronaldo i vlasnik kluba David Beckham već odavno dogovorili suradnju od ljeta 2022. godine i sigurno je kako bi Portugalac bio ogromno pojačanje za ovaj klub, ali i najveća zvijezda koja je zaigrala u MLS-u. Posebice se to odnosi na marketinške aktivnosti koje bi njegov angažman isplatile u najkraćem mogućem roku, a i sam CR bi 'masno' zaradio. No, priči o Interu iz Miamija tu nije kraj jer David Beckham je navodno sve dogovorio i s kapetanom hrvatske reprezentacije Lukom Modrićem (34)!

Talijanski mediji navode kako Modrićev ugovor s Real Madridom završava krajem lipnja 2021. godine te je sada gotovo sigurno da mu 'kraljevski klub' neće ponuditi novi. Real ide u potpunu obnovu momčadi ovog ljeta, pa za Modrića više neće biti mjesta u momčadi. Klub je spreman pustiti ga bez odštete, ali samo ako odluči karijeru nastaviti izvan Europe.