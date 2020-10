Odlične vijesti za izbornika Zlatka Dalića: Andrej Kramarić u porazu Hoffenheima zabio golčinu o kojoj će se još pričati

Nogometaši Hoffenheima poraženi su u 3. kolu Bundeslige kod Eintrachta u Frankfurtu s 1:2, a jedini gol za goste postigao je Andrej Kramarić

Kramarić je u 18. minuti postigao prvi gol na utakmici, pogodivši same rašlje nakon njegova karakteristična 'lažnjaka'. Kramariću je to šesti gol u prvenstvu u samo tri kola, a zabio je i dva u Kupu protiv Chemnitzera. No, taj gol nije bio dovoljan da Hoffenheim izbjegne poraz - Eintracht je izjednačio u 55. minuti golom Japanca Kamade, a u 71. minuti Nizozemac Bas Dost donio je preokret i pobjedu za sastav iz Frankfurta.