Odbojkaši Mladosti uspjeli nadoknaditi zaostatak za Crnogorcima, odbojkašice Mladosti i u uzvratu poražene od Švicarki

Odbojkaši zagrebačke Mladosti izborili su plasman u 2. pretkolo Lige prvaka nakon što su u uzvratnom susretu uvodne runde kvalifikacija pobijedili Budvansku rivijeru sa 3:1 (19:25, 25:18, 25:20, 25:22) nadoknadivši poraz od 2:3 iz prve utakmice.

Nakon što su u prvom susretu u Budvi izgubili sa 2:3, odbojkašima Mladosti je u uzvratnom susretu u Domu odbojke Bojan Stranić trebala pobjeda od 3:0 ili 3:1 za prolaz. I uspjeli su. U slučaju pobjede 3:2 igrao bi se 'zlatni set'.

Premda je crnogorski sastav dobio prvi set sa 25:19, Mladost je nanizala tri seta okrenuvši rezultat u svoju korist. U četvrtom setu gosti su imali 16:12, no Mladost je serijom 6:1 došla do vodstva 18:17, a potom i do seta sa 25:22.

Mladost su do pobjede predvodili Boris Buša sa 22 poena i Ivan Zeljković sa 18 poena, dok su Kruno Nikačević i Karlo Jakovac imali po 11 poena. Kod gostiju najbolji su bili Redi Bakiri sa 20 i Aleksandar Gmitrović sa 16 osvojenih bodova.

U drugom pretkolu Lige prvaka Mladost će igrati protiv češke ekipe ČEZ Karlovarsko koja je bila bolja od rumunjske ekipe CSM Arcada Galati.

Nažalost, odbojkašice Mladosti nisu uspjele dohvatiti treće pretkolo.

Nakon što su u prvom pretkolu nakon velike drame preskočile Gran Canariju, u drugoj rundi kvalifikacija Mladost je izgubila obje utakmice od švicarskog Viteosa.

U prvom susretu u Zagrebu prošlog tjedna gošće su slavile sa 3:0 (25:18, 25:19, 25:21), dok je u uzvratu u Neuchatelu bilo 3:2 (25:20, 25:17, 19:25, 21:25, 15:10).

Viteos je za 40 minuta igre poveo 2:0 u setovima osiguravši prolaz, pa su Švicarke u nastavku susreta zaigrale malo opuštenije. Mladost je uspjela izjednačiti, pa je odluka o pobjedniku pala u petom setu. Na koncu je bilo 15:10 za Viteos.

Švicarsku ekipu su predvodile Tiata Scambray sa 22 poeba, te Kyra Ciara Holt sa 16 poena, dok su kod Mladosti najbolje bile Mika Grbavica sa 18 i Astrid Popić sa 11 osvojenih poena.