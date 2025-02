Fantastična Rijeka izbacila Hajduk u četvrtfinalu, pogledajte golove

Bila je to velika večer Tonija Fruka, koji je u 6. minuti fantastično proigrao Djouahru. Progurao je loptu kroz obranu Hajduka, a Francuz je kroz noge Lučića zabio za 1:0.

Nije se Hajduk ni snašao, a već je bilo 2:0. Samo sedam minuta kasnije Prpić je izgubio loptu i predao je Selahiju . On je odličnom dugom loptom našao Fruka, koji je pobjegao obrani Hajduk i strašnim udarcem pod gredu povećao prednost gostiju.

I bilo je to manje-više sve što se dogodilo na Poljudu. Do kraja susreta Hajduk je imao nekakvu jalovu inicijativu iz koje nije ništa napravio, a dobro organizirani gosti su se bez većih problema do kraja susreta uspješno obranili.