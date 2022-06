Obranama je izludio Kyliana Mbappea i sad mu se smiješi transfer života; za hrvatskog se golmana bore europski velikani

Ivica Ivušić (27) odradio je fantastičan posao na golu hrvatske reprezentacije u povijesnoj 1:0 pobjedi protiv Francuske na Stade de Franceu. Postao je Ivušić prvi golman 'vatrenih' kojem 'tricolori' nisu uspjeli zabiti gol, a posebno ga je zapamtio Kylian Mbappe

Priznao je to nedavno i trener Osijeka Nenad Bjelica koji bi uskoro mogao ostati bez ovog sjajnog golmana.

Talijanski mediji sada tvrde kako je u cijelom poslu najdalje otišao Napoli koji Ivušića vidi kao zamjenu za Davida Ospinu kojemu je istekao ugovor.

Realno, još je nekoliko golmana na popisu želja Napolija, ali Ivušić je u ovom trenutku relativno jeftin, prema Transfermarktu vrijedi 'samo' 4.5 milijuna eura pa bi to moglo presuditi. Uz sve to ne treba smetnuti s uma kako je Ivica Ivušić od 2009. do 2014. godine prošao Interovu nogometnu akademiju pa mu prilagodba na Serie A ne bi trebala predstavljati problem.