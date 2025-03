Novi trener Lokomotive: Bilo bi najbolje da je Čabraja ostao

Ulogu privremenog trenera zagrebačkog kluba preuzeo je 53-godišnji Damir Ferenčina koji je do sada bio u stožeru. Mlađi brat poznatijeg Roya Ferenčine priznao je za Sportske novosti da ga je iznenadio nagli odlazak Silvija Čabraje iz Lokomotive.

'Bilo je vrlo turbulentno, sve se dogodilo iznenada i prebrzo. Mislio sam da će Silvijo završiti sezonu, ali situacija se razvila drugačije. Budući da nemam pro licenciju, nisam ni pomišljao na ovu poziciju, očekivao sam da će klub odabrati nekoga tko ispunjava taj uvjet. No, gotovo 14 godina sam u Lokomotivi i kada mi je rečeno da preuzmem momčad i vodim je do kraja sezone, nisam mogao odbiti. Prihvatio sam izazov i dat ću sve od sebe da odradim posao najbolje što mogu', rekao je privremeni trener Lokomotive.

Ferenčina na klupi Lokomotive do kraja sezone

'Svjestan sam da je ovo privremeno rješenje i da dugoročno ne mogu ostati na toj poziciji zbog nedostatka licence. No, pokušat ću u ovih deset preostalih kola dati maksimum. Ne znam kako će klub riješiti pitanje licence, nisam razgovarao o tome s direktorom Božidarom Šikićem', dodao je Ferenčina.

Prije oproštaja Silvija Čabraje, njih dvojica su kratko razgovarali.

'U srijedu smo popili kavu i kratko porazgovarali prije treninga i njegova oproštaja u svlačionici. Iskreno, želio sam da ostane do kraja sezone, mislim da bi to bilo najbolje rješenje za sve. No, odluka je donesena i moramo gledati naprijed'.

Lokomotiva još nije osigurala ostanak, ali ima priliku za Europu

Do kraja sezone ostalo je deset kola, a Lokomotiva još nije osigurala ostanak u ligi. No, u igri su i europske pozicije.

'Svjesni smo situacije. Kao i svake godine, primarni cilj nam je osigurati ostanak što prije, a ako se ukaže prilika za borbu za Europu, pokušat ćemo je iskoristiti. Zato nam je utakmica protiv Gorice, nakon prvenstvene stanke, iznimno važna. Neće biti katastrofa ako ne osvojimo bodove, ali pozitivan rezultat znatno bi nam olakšao situaciju u završnici prvenstva', zaključio je Ferenčina.