Hrvatska protiv moćnih Francuza lovi Final Four Lige nacija; čekamo sastave

'Francuzi su fantastična reprezentacija, imaju svoj stil, a to je brza tranzicija i svaku pogrešku kazne. Moramo biti oprezni', rekao je hrvatski izbornik Zlatko Dalić u najavi utakmice te dodao:

'Želja nam je ići na Final Four, pred nama je jako veliki izazov. Ako želimo proći Francusku, morat ćemo biti na visokoj razini u obje utakmice. Htjeli bismo pobijediti i ako to bude moguće, to ćemo napraviti. Morat ćemo dati više od 100 posto, protivnik je vrlo jak, morat ćemo odigrati veliku utakmicu. Imamo cilj, ne kalkuliramo što će biti. Želimo biti konkurentni i da sami sebi pokažemo vrijednost. Ovo će nam biti sedma utakmica s Francuzima i to govori o kvaliteti Hrvatske koja godinama igra na visokoj razini. Ni s kim nismo igrali više.'