Novi skandal potresa francusku reprezentaciju; Karim Benzema brutalno spustio izborniku Deschampsu...

Francuska i Argentina u nedjelju (18. prosinca, 16 sati) igraju finale Svjetskog nogometnog prvenstva. Francuski mediji najavljivali su kako će se za tu utakmicu u redove 'tricolora' vratiti Karim Benzema koji se oporavio od ozljede, no čini se kako osvajač Zlatne lopte ipak neće vidjeti finale

Osvajač Zlatne lopte i napadač Real Madrida oporavio se brže od očekivanog te je odigrao i prijateljski susret za 'kraljeve'. Samo je čekao da ga izbornik Didier Deschamps pozove da se vrati u Katar i priključi 'tricolorima'.

Francuski mediji danima su forsirali njegov povratak, no Deschamps je imao druge planove. Jer momčad koja pobjeđuje se ne mijenja, a on je s ovom stigao do finala gdje će braniti titulu svjetskog prvaka iz Rusije 2018. godine.

'Što se tiče Benzeme, znate situaciju. Ne znam tko je rekao da bi se mogao vratiti. Razgovarao sam s Benzemom kada je napuštao reprezentaciju zbog ozljede. Poslije ne znam što se događalo... Ovdje brinem o 24 igrača. Ne vodim računa ni o nekim drugima koji nisu tu, poput Kimpembea ili Pogbe. Neću pričati o stvarima koje me ne zaokupljaju iz dana u dan', poručio je Deschamps kad su ga francuski novinari prije nekoliko dana upitali kad se Benzema ponovno priključuje 'tricolorima'.