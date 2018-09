Novi rat u svijetu motociklizma; Lorenzo napada Marqueza: Učinio je to namjerno!

Utrku Svjetskog MotoGP prvenstva vožene za Veliku nagradu Aragona obilježila je teška nesreća Jorgea Lorenza koji je izletio sa staze već u prvom zavoju...

Za svoju nesreću Lorenzo je okrivio sunarodnjaka Marca Marqueza koji je na kraju i slavio na utrci...

>> Teška nesreća favorita već u prvom krugu utrke, Marquez vrlo blizu nove titule

'Na snimci se možda vidi da sam ušao prebrzo u zavoj, previše sam se nagnuo i da sam zato ispao. Ipak, mislim da sam ušao u normalnoj liniji, kao što to radim u posljednjih sedam godina ovdje u Aragonu, i vidio sam Marca kako vrlo agresivno dolazi i ne skreće, već ide ravno prema meni. Vidjeli ste kako je široko završio. Kada me vidio da sam tamo nije me htio propustiti u zavoju, pa mi nije preostalo ništa drugo nego da odem u prašni dio staze', ispričao je ljutiti Lorenzo nakon utrke.