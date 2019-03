Novi poraz Cibone i drama košarkaša Zadra koje čekaju neizvjesne kvalifikacije za ostanak

Košarkaši Zadra u susretu su 22. kola regionalne ABA lige izgubili na gostovanju kod Igokee u Laktašima 100:82

Zadrani su katastrofalno krenuli u susret, domaći je sastav vrlo brzo preuzeo kontrolu rezultata, serijom 9:0 poveo 14:7, do kraja prve četvrtine izgradio i 12 koševa prednosti, a sredinom druge četvrtine je prvi put stigao i do plus 20 (40:20).

U drugom poluvremenu Zadar je zaigrao daleko agresivnije u obrani te je četiri i pol minute prije kraja imao napad na minus šest (82:76), no Lovre Bašić se spetljao na sredini igrališta, izgubio loptu, pa napravio nesportsku osobnu pogrešku i prilika za preokret je nestala.

Luka Žorić sa 23 i Luka Babić s 15 koševa bili su najefikasniji kod Zadra, dok je Danilo Anđušić ubacio 29 za Igokeu.

Košarkaši Cibone su sezonu u ABA ligi završili gostujućim porazom kod aktualnog prvaka Budućnosti u Podgorici 91:82.

U utakmici koja nije imala rezultatski značaj Cibona je gotovo do samoga kraja bila u igri za pobjedu, no na kraju je do izražaja došla veća kvaliteta sastava Budućnosti. Sjajnim šutom za tricu Cibona je sredinom treće četvrtine imala prednost od 59:46, no domaći su se uspjeli vratiti do kraja tog dijela igre.

Sedam i pol minuta prije kraja Cibona je tricom Marka Ljubičića stigla u vodstvo 73:68, ali u sljedeće tri minute Budućnost je ostvarila seriju 11:0 kojom je prelomila dvoboj na svoju stranu.

Sa 17 koševa Marko Ljubičić je bio prvi strijelac Cibone, dok je Goga Bitadze s 24 koša predvodio Budućnost.