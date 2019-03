Rijeka pobjedom potvrdila drugo mjesto; Osijek na Rujevici nastavio neuspješan niz

U posljednjoj utakmici 25. kola Hrvatski Telekom Prve lige Rijeka je pobijedila Osijek 3:1. Bila je to izravna borba za drugu poziciju, momčad Igora Bišćana sada ima pet bodova ispred Osijeka...

Prvu konkretniju prijetnju vidjeli smo u 7. minuti kad su gosti zaprijetili. Laszlo je dobro pucao s nekih 17 metara, no domaći golman Sluga je bio siguran. Rijeka uzvraća u 9. minuti kad Jakov Puljić iz slobodnog udarca sa 17 metara sjajno puca, ali Malenica izbija tu loptu u korner.

Domaćin do vodstva stiže u 10. minuti. Obrana Osijeka loše je 'očistila' jednu loptu, ona dolazi do Tibora Halilovića koji sjajnim udarcem s dvadesetak metara zabija za 1-0 Rijeke. Bio mu je to prvi prvoligaški gol u karijeri.