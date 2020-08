Novak Đoković još jednom progovorio o izbijanju koronavirusa na svojem turniru u Zadru; ovoga puta iskreno je priznao i bi li sve ponovio da može

Novak Đoković se još jednom osvrnuo na događaje u Zadru i zaključio kako ne može on biti kriv za sve

'Čudno mi je da neće doći, posebno zato što neće biti ni publike, ali ne mogu reći da je to glavni razlog zašto sam ovdje. Bio sam jako blizu da ne dođem jer sam morao razmišljati o sebi i svojem zdravlju. Ovdje sam jer želim igrati i ne osjećam se ugroženo. Da tako mislim, ne bih bio tu. Osim toga, imao sam odgovornost pojaviti se ovdje kao jedan od najboljih tenisača na svijetu.'

Đoković je nedavno potvrdio da će sudjelovati na US Openu 31. kolovoza u SAD-u koji se bori s koronavirusom. Turnir u New Yorku će se održati pod strogim mjerama protiv koronavirusa i igrat će se bez publike. Brojni tenisači su otkazali nastup na US Openu, a među njima su i Rafael Nadal i Roger Federer koji se ispričao zbog ozljede.

Najbolji tenisač na svijetu Novak Đoković u velikom se intervjuu za New York Times osvrnuo na situaciju s koronavirusom na njegovom turniru Adria Tour u Zadru. Finale je prekinuto zbog izbijanja zaraze, a nakon toga se cijeli svijet obrušio na srpskog tenisača.

Đoković se osvrnuo i na svoje navodno ranije izjave kako se nikada neće cijepiti protiv koronavirusa.



'Mediji su to izvadili iz konteksta jer su prenijeli tako da ispada kao da sam ja protiv cjepiva bilo kakve vrste, a radi se samo o tome što ne želim da me netko prisili da nešto unesem u svoje tijelo. To mi je neprihvatljivo', rekao je Đoković pa se osvrnuo i na situaciju u Zadru:



'Imali smo najbolje namjere. Naravno da smo mogli neke stvari učiniti drugačije, ali ne znam zašto se samo mene krivi za sve. Prihvaćam to jer je to jedino što mogu napraviti. Recite mi je li to pošteno ili ne. Znam da su nam namjere bile dobre i opet bih sve ponovio da mogu', rekao je Đoković.



Na kraju je zaključio kako ne može samo on biti kriv za sve.



'Nisam napravio ništa loše. Žao mi je ljudi koji su se zarazili, ali ne osjećam se krivim za to. Ta situacija je bila kao lov na vještice. Kako se može okriviti jedna osoba za sve?', pitao se za kraj Đoković.