Novak Đoković ima razloga za zadovoljstvo; jutros kad se probudio bio je bogatiji za nova tri milijuna dolara

Srpski je tenisač na presudu čekao godinama, a sve je počelo još 2012. godine nakon što su mu čelni ljudi Rio de Janeira nisu isplatili dogovorenu svotu za učešće na ekshibicijskom meču s Gustavom Kuertenom

Đokoviću je tada isplaćeno 650.000 dolara od dogovorenih 1,1 milijun dolara. No, nakon toga Đoković više nije dobio ni centa, pokušavao je na lijep način doći do svog pošteno zarađenog novca, ali odgovora gradskih vlasti nije bilo... Nakon nekog vremena Đokoviću je 'pukao film' te je tužio grad Rio de Janeiro, a epilog je stigao tek ovih dana - sedam godina nakon pokretanja spora!

Na kraju, Novak Đoković može biti zadovoljan kako je sve završilo, iako je u nekoliko dosadašnjih istupa u javnosti napomenuo kako novac nije glavni razlog zbog kojeg je pokrenuo sudski spor. Brazilci su mu 'nabijali na nos' kako je već dovoljno bogat - samo je od turnirskih nagrada zaradio više od 150 milijuna dolara, plus još najmanje 100 milijuna dolara od sponzora - te da bi ispao 'frajer' kad bi odustao od tužbe. No, on je svoj dio ugovora s Rio de Janeirom odradio do kraja, pošteno je zaradio svoj novac i nije imao razloga oprostiti dugovanje takvog tipa.

I sada je bogatiji za tri milijuna pošteno zarađenih dolara...