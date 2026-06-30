Nizozemci brutalno udarili po kapetanu Van Dijku nakon ispadanja: 'Izdao je sve što predstavlja naš nogomet'

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Njemačka se još ne može oporaviti od šoka nakon što je procurilo da je Leon Goretzka u raspucavanju protiv Paragvaja odbio pucati jedanaesterac, pa je odgovornost preuzeo Jonathan Tah, igrač kojem je to bio prvi penal u karijeri. Tah je promašio, Njemačka ispala, a cijela nacija traži odgovorne.
Gotovo istodobno slična drama trese i Nizozemsku. Oranje je ispao od Maroka nakon jedanaesteraca, a glavna meta kritika postao je kapetan Virgil van Dijk. Ne zato što je promašio, nego zato što uopće nije pucao.
Nizozemska je protiv Maroka vodila od 72. minute golom Codyja Gakpa i činilo se da ide prema osmini finala, ali je Issa Diop u 91. minuti sjajnim udarcem glavom pogodio za 1:1 i odveo utakmicu u produžetke. Nakon 120 minuta pobjednika nije bilo, pa se odlučivalo s bijele točke.
Van Dijk nije pucao, Nizozemska ispala
Van Dijk tijekom karijere nije bježao od jedanaesteraca. Zabijao ih je za Liverpool, među ostalim i u finalu Liga kupa protiv Chelseaja 2022. godine. Zato su mnogi očekivali da će kapetan Nizozemske preuzeti odgovornost kada se lomila sudbina reprezentacije.
No to se nije dogodilo.
Nakon promašaja Justina Kluiverta i Quentina Timbera, peti penal za Nizozemsku izveo je Crysencio Summerville. Vratar Maroka Yassine Bounou obranio je njegov udarac, Maroko je slavio 3:2 u raspucavanju, a Nizozemska se oprostila od Svjetskog prvenstva već u prvoj nokaut-rundi.
Prema pisanju De Telegraafa, Van Dijk se ‘maknuo u stranu’ i prepustio posljednji penal Summervilleu, iako je krilni napadač West Hama imao problema s grčevima. Ta odluka izazvala je bijes u Nizozemskoj i otvorila pitanje njegove budućnosti u reprezentaciji.
‘Izdao je Nizozemsku’
Van Dijk je nakon utakmice pokušao obraniti plan Ronalda Koemana, iako je Nizozemska imala samo 30 posto posjeda lopte.
‘Mislim da smo bili dobro organizirani u obrani. Oni zapravo nisu mogli pronaći slobodnog igrača između linija. Dakle, plan igre je funkcionirao. Mislim da smo zabili dobar gol. Na kraju, u sudačkoj nadoknadi, bili smo pritisnuti prema natrag. Onda je otišlo na penale i, nažalost, ispali smo’, rekao je Van Dijk.
No nizozemski mediji nisu imali razumijevanja. Valentijn Driessen iz De Telegraafa žestoko je kritizirao i Van Dijka i Koemana, poručivši da su ‘izdali sve što predstavlja nizozemski nogomet’.
Prema njegovu mišljenju, Van Dijkovo vrijeme u reprezentaciji je prošlo. Smatra da novi izbornik ne bi trebao putovati u Liverpool kako bi ga nagovarao na ostanak do Eura 2028., nego da je vrijeme za ‘svjež zrak i novi početak’ bez njega.
Kapetan koji nije preuzeo odgovornost
Van Dijk je za Nizozemsku upisao 96 nastupa i bio jedan od najvažnijih igrača ove generacije. Na ovom je SP-u odigrao svaku minutu, zabio Japanu u remiju 2:2 i asistirao u pobjedi protiv Tunisa 3:1.
No sve je to palo u drugi plan nakon jedne odluke u raspucavanju.
U zemlji koja i sama nosi ogromnu penal-traumu na svjetskim prvenstvima, činjenica da kapetan nije preuzeo odgovornost u ključnom trenutku teško će mu biti oproštena. Van Dijk je jedan od najboljih braniča svoje generacije, ali nakon ispadanja od Maroka nizozemska javnost ne raspravlja samo o porazu.
Raspravlja o tome može li kapetan ostati kapetan ako se u najvažnijem trenutku makne u stranu.