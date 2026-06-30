Nizozemci brutalno udarili po kapetanu Van Dijku nakon ispadanja: 'Izdao je sve što predstavlja naš nogomet'

Njemačka se još ne može oporaviti od šoka nakon što je procurilo da je Leon Goretzka u raspucavanju protiv Paragvaja odbio pucati jedanaesterac, pa je odgovornost preuzeo Jonathan Tah, igrač kojem je to bio prvi penal u karijeri. Tah je promašio, Njemačka ispala, a cijela nacija traži odgovorne.

Gotovo istodobno slična drama trese i Nizozemsku. Oranje je ispao od Maroka nakon jedanaesteraca, a glavna meta kritika postao je kapetan Virgil van Dijk. Ne zato što je promašio, nego zato što uopće nije pucao. Nizozemska je protiv Maroka vodila od 72. minute golom Codyja Gakpa i činilo se da ide prema osmini finala, ali je Issa Diop u 91. minuti sjajnim udarcem glavom pogodio za 1:1 i odveo utakmicu u produžetke. Nakon 120 minuta pobjednika nije bilo, pa se odlučivalo s bijele točke.

Van Dijk nije pucao, Nizozemska ispala Van Dijk tijekom karijere nije bježao od jedanaesteraca. Zabijao ih je za Liverpool, među ostalim i u finalu Liga kupa protiv Chelseaja 2022. godine. Zato su mnogi očekivali da će kapetan Nizozemske preuzeti odgovornost kada se lomila sudbina reprezentacije. No to se nije dogodilo. Nakon promašaja Justina Kluiverta i Quentina Timbera, peti penal za Nizozemsku izveo je Crysencio Summerville. Vratar Maroka Yassine Bounou obranio je njegov udarac, Maroko je slavio 3:2 u raspucavanju, a Nizozemska se oprostila od Svjetskog prvenstva već u prvoj nokaut-rundi. Prema pisanju De Telegraafa, Van Dijk se ‘maknuo u stranu’ i prepustio posljednji penal Summervilleu, iako je krilni napadač West Hama imao problema s grčevima. Ta odluka izazvala je bijes u Nizozemskoj i otvorila pitanje njegove budućnosti u reprezentaciji.

💔🇳🇱 Virgil van Dijk: “We trained on penalties, we gave our best… but it wasn’t meant to be”. pic.twitter.com/jO6UYUsRJa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2026