Nitko ne može vjerovati što je Deontay Wilder izjavio, a bivši svjetski prvak mu je poručio: To što govoriš je smijurija

Ni Carlu Frochu, bivšem svjetskom prvaku u supersrednjoj kategoriji, nije najbolje sjela Wilderova priča po kojoj je za njegov poraz glavni krivac kostim u kojem se prošetao do ringa.

'Dao sam sve od sebe. Znao sam da nemam noge zbog te uniforme. Samo sam je isprobao, i to prvi put, u noći prije borbe. Nisam mislio da će biti toliko teška. Imala je 18, možda i više kilograma s kacigom i svim baterijama. Htio sam odati počast Mjesecu crnačke povijesti. Htio sam da to bude sjajno, ali izgleda kako sam to stavio ispred svega drugoga', požalio se nakon meča Wilder.

Jednom kada je čuo kakvo je opravdanje imao bivši prvak, Carl Froch jednostavno je morao reagirati.

'Mislim da se morate nasmijati i da se većina ljudi nasmijala. Mislim da taj izgovor ne shvaćaju ozbiljno. No, izgledao je teško.... Ali da optužujete kostim u kojem ste došli do ringa, to je za mene smijurija. Tyson Fury je izgledao jako dobro i sjedalo mu je puno udaraca. Mislim da je to razlog zbog kojeg je Wilder izgubio, a ne taj kostim.'