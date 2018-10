Nikola Vlašić jedva čeka sraz s Realom: Odlično je što ću igrati protiv Modrića...

Hrvatski vezni nogometaš u moskovskom CSKA-u, Nikola Vlašić (20), u utorak će zaigrati u Ligi prvaka protiv europskog prvaka Real Madrida te se nada pobjedi, a kasnije i pozivu u hrvatsku reprezentaciju...

Na stadionu Lužnjiki, gdje je Hrvatska igrala 15.srpnja protiv Francuske finale Svjetskog prvenstva, Nikola Vlašić će se sa svojim CSKA-om suprotstaviti hrvatskom kapetanu Luki Modriću.

'Modrić je zaslužio nagradu za najboljeg nogometaša svijeta zbog svega što je osvojio. Ima nogometaša koji zabijaju više golova no on je mozak ekipe, onaj koji naoružava igru. On i Sergio Ramos su vođe Real Madrida', rekao je Vlašić u razgovoru za španjolsku novinsku agenciju EFE.