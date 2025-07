Nikola Vlašić doznao sjajnu vijest koja će razveseliti i izbornika Zlatka Dalića

Jedan od najdražih igrača izbornika Zlatka Dalića iza sebe ima solidnu prošlu sezonu u kojoj je upisao 30 utakmica i zabio pet golova. Ozljeda zbog koje je propustio i EURO u Njemačkoj sad je prošlost te je Vlašić potpuno spreman za novu sezonu.



Ovog ljeta, tvrde Talijani, Vlašić izgleda bolje nego ikad, fizički je spreman, motiviran i potpuno uklopljen u sustav trenera Marca Baronija.

List Corriere Torino tako tvrdi: ‘Trka, udarci, volja i želja – Vlašić je primjer mlađima u Torinu. Hrvatski fantazist već od starta izgleda odlično i nosit će kapetansku vrpcu.’

Zbog brojnih odlazaka iz momčadi Torina Vlašiću se otvara put prema vrhu hijerarhije u svlačionici. S obzirom na godine, iskustvo i karakter, čini se idealnim kandidatom za vođu nove generacije Torina. U karijeri je do sada prošao puno – od Hajduka, preko moskovskog CSKA i West Hama, pa sve do Torina. Ali nikada nije bio službeni kapetan ni u jednom od tih klubova. Sada bi se to napokon moglo promijeniti.

Za hrvatsku reprezentaciju to znači puno. Serie A je fizički i taktički izuzetno zahtjevna liga, osobito za vezne igrače, ali Vlašić je u najboljim nogometnim godinama, sazrio je u pouzdanog, svestranog veznjaka na kojeg se izbornik Zlatko Dalić može osloniti.