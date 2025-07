Damir Kreilach otkrio zašto je izabrao baš broj 87 na dresu

'Taj osjećaj je neusporediv s drugim osjećajima koje možeš doživjeti na terenu. U Rijeci sam proveo 14 godina, od pionira do seniora, a kada ću ponovo zaigrati odlučit će trener. Međutim, ja to stavljam u drugi plan. Primarno je da ostvarimo dobar rezultat, pred nama je u utorak velika utakmica. Najvažnije je da budemo pravi kao kolektiv, jer kolektiv je taj koji izbacuje pojedinca, nebitno na terenu ili van terena, to je jedini način za ići dalje', poručio je Damir Kreilach koji se nakon 12 godina inozemne karijere vratio završiti svoju nogometnu priču na mjesto gdje je i počela:

'Prije svega ni sam nisam svjestan što se dogodilo. Nakon dugih 12 godina vratio sam se kući. Hvala dragom Bogu što mi je ovo omogućio ovo, hvala i predsjedniku Miškoviću, sportskom direktoru Raić Sudaru, pomoćniku Čulini, gospodinu Juričiću i treneru Đaloviću na ukazanom povjerenju. Da sam sanjao ne bih mogao napisati ovakav scenarij za kraj igračke karijere. Voljan sam pomoći klubu da još više rastemo i pomoći suigračima na terenu i izvan njega. Ovo je dan koji ću pamtiti.'

Damir Kreilach će po povratku u Rijeku nositi broj 87 kojeg je uzeo u znak zahvalnosti prema podršci koju su mu riječki navijači uvijek davali.

'Uz sve što mi je Armada priredila na oproštaju ovo je samo znak zahvalnosti. Ali broj u ovom trenutku nije bitan, važno je kako ćemo mi djelovati na travnjaku i izvan njega, da dišemo kao jedan', rekao je Kreilach.

Iako često daleko od Rijeke, nije propustio pratiti sve uspjehe koje je klub ostvario.

'Pratio sam sve uspjehe kluba koji je postao pravi europski klub. Samo je nebo granica, ali moramo ostati skromni, nastaviti raditi dalje i biti kao jedan. Ova momčad je to i pokazala prošle sezone, jer s energijom, karakterom i emocijom u klubu i oko kluba ishod je mogao biti samo osvajanje duple krune. Moramo ostati skromni, nastaviti raditi, a teren će najbolje pokazati. Svi radimo za ostvariti vrhunske rezultate, a ova momčad je sposobna biti na razini rezultata iz prošle sezone', kaže Kreilach kojemu je povratak u Rijeku bio posebno emotivan:

'Da sam pisao scenarij svoje igračke karijere ne bi ga ovako napisao. U Rijeku sam došao kao klinac iz Opatije, proveo ovdje 14 predivnih godina. Klub mi je dao sve, na osobnoj i igračkoj razini, a onda i priliku da se okušam u inozemstvu. U Union Berlinu sam proveo predivnih pet godina, nakon toga sam sedam i pol godina bio u MLS-u i sada u najdražem dresu imam priliku zaključiti karijeru. To nisam mogao ni sanjati. Za mene je ovo velika čast, velika privilegija i – zajedno smo Rijeka', zaključio je Damir Kreilach.