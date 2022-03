Nikola Jurčević vrlo otvoreno o igraču kojem sustav 3-5-2 najmanje odgovara, a onda je izbornika Dalića podsjetio na još jednog napadača

Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom 2:1 nad Bugarskom okončala je pripremni mini-ciklus u Dohi, a kojem je svrha bila isprobavanje sustava 3-5-2, ali i dodatno zbližavanje momčadi, odnosno podizanje atmosfere među igračima.

'Ovo je bila pomalo nervozna utakmica, mogu čak reći i 'divlja'. Osim u prvih 20-tak minuta kada su naši igrači bili bolji, bez obzira na to što je na terenu bila tzv. B momčad. ali nakon toga naši su igrači iz minute u minutu ulazili u greške, i imali smo velikih problema u zadnjoj liniji. Tek ulaskom 'senatora', Perišića, Kovačića, Kramarića potom i Modrića, uspjeli smo opet utakmicu odvesti na našu stranu, iako smo ostali bez ozlijeđenog Škorića i isključenog Ćalete-Cara, no bilo je tu i promjena u sustavu igre, opet smo zaigrali s četiri u zadnjoj liniji'.

'Lijepo je što smo pobijedili, jer to itekako utječe na raspoloženje, pa se lakše mogu sagledati i stvari koje nisu štimale. A bilo je i takvih, i nismo bili daleko od poraza. No, ponavljam, sada je izbornik Dalić dobio neke odgovore, ali ne na uštrb rezultata, što je svakako puno bolje', započeo je analizu za tportal 55-godišnji bivši hrvatski reprezentativac, a poslije trener i izbornik Azerbajdžana Nikola Jurčević .

Izbornik Dalić nakon utakmice potvrdio je da će tih 3-5-2 ipak biti rezervna varijanta, kada će se igrati protiv jačih suparnika.

'U potpunosti se slažem s njime, jer prema nekom profilu igrača, a posebice tu mislim na Ivana Perišića, možda je bolje igrati u tom sustavu 4-3-3, na koji smo mi naviknuti. Jer vidjelo se kada Perišić dobije loptu na gornjoj polovici suparničkog dijela terena, da je to uvijek puno veća opasnost, ili ubačaj, ili neki prekid, a može se i lakše priključiti u špici. U sustavu s trojicom iza, puno se više troši na povratak u obranu. Međutim, izbornik definitivno nije pogriješio što je na jednom ovakvom turniru isprobavao i rezervnu varijantu. Pokušao je protiv slabijih protivnika vidjeti što mu ova opcija donosi, i kako zaigrati s tri stopera protiv nekih jačih suparnika. Sada će imati prilike to isprobati i u Ligi nacija, pa će sasvim sigurno i s jasnijom vizijom moći balansirati sustavima i na SP-u. Ali, ponavljam, s tri vezna igrača koje Hrvatska ima, a to su Brozović, Kovačić i Modrić, u sustavu koji je nama prirodniji, mislim da se bolje snalazimo'.

Jesmo li dobili odgovor na pitanje oko pr(a)ve 'špice'?

'Da, ostaje otvoreno to pitanje, ali puno je još vremena do prvenstva. Izbornik je rekao da Brunu Petkovića nije prekrižio i to je jako važno. Naravno, imamo tu i Kramarića, ali znamo da on ne voli igrati klasičnu 'devetku'. Prema tome, trebamo pričekati'.

A što je s Antom Budimirom?

'Niti njega ne treba zanemariti. Tko zna, možda sada krene zabijati u Španjolskoj. Čekamo i Petkovića, ali ono što je najvažnije, kako je rekao izbornik, nitko nije otpisan, odnosno svi se na terenu mogu izboriti za mjesto na svjetskom prvenstvu'.