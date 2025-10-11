Niko Sigur skrivio gol za poraz svoje reprezentacije. Pogledajte situaciju

Činilo se kao da će susret završiti bez golova, a onda se u 71. minuti ukazao spoemnti Irakunda i to nakon velike greške Hajdukova Nike Sigura .

Sigur je utakmicu igrao ne desnom beku i djelovao je sasvim korektno sve do greške. Tada je primio loptu u jako opasnoj zoni i prilično je nesmotreno reagirao dok je bio licem okrenut prema golu. Irankunda je iskoristio njegovu nesigurnost uklizavši za gol.

Sigur je ubrzo nakon toga izašao s terena, a Kanada nije uspjela nadoknaditi zaostatak. Zanimljivo, upravo je ranije ovog tjedna mladi nogometaš pričao o tome što nema definiranu poziciju na terenu izjavivši:

'Trenutačno nemam problema s tim jer sam još uvijek jako mlad i želim skupljati još poziva i utakmica. Kratkoročno mi to ne znači, ali dugoročno želim imati jasnu ulogu — i za reprezentaciju i za klub. Moje mišljenje je da je uvijek bolje biti na terenu nego van njega. Ako me trener stavi van pozicije misleći da mogu odraditi dobar posao, naravno da mu neću reći da ne radi to.

Mislim da je moja igračka prednost to što sam svestran i polivalentan, ali trenutačno uživam u tome kako me Jesse Marsch koristi u Kanadi. Odluka je na njemu i stožeru, a ja joj se neću protiviti.'