Jedini Hrvat koji je zabio Brazilu prepun je optimizma: Pobjeda ne bi bila nikakvo čudo!

Danas od 16 sati hrvatska nogometna reprezentacija igra utakmicu četvrtfinala Svjetskog prvenstva, a suparnik Vatrenima bit će brazilska reprezentacija. Po mišljenju mnogih, jedan od najvećih favorita za osvajanje naslova. No baš zato bit će još slađe pobijediti ih, a slaže se s time i Niko Kranjčar

Kranjčar je postigao pogodak na Poljudu nakon što je Olić ukrao loptu Brazilcima, ali i pogodio stativu. Lopta se odbila točno na Nikinu nogu, a on ju je smjestio iza golmana Dide .

Hrvatskoj je ovo šesti nastup na svjetskim prvenstvima, a uključujući ovaj turnir u Katru, tri je puta prošla skupinu, odnosno u osminu finala. U prethodna dva slučaja kada je prolazila skupinu stizala je i do polufinala, a da bi to ostvarila i ove godine, danas mora pobijediti Brazil, peterostrukog svjetskog prvaka, s kojim je dosad igrala četiri utakmice. Doduše, piše se i peta, ali u Manausu su 1996. godine igrale pomlađene selekcije, a završilo je 1:1.

'Sjećam se prepunog Poljuda i prekrasne atmosfere. Ali i toga da sam uspio zabiti gol, za koji je ustvari najzaslužniji Ivica Olić. Bio je to praznik nogometa, borba s atraktivnim suparnikom, ali i zagrijavanje za ono što smo dočekali na Svjetskom prvenstvu u Berlinu 2006. godine', prisjetio se 38-godišnji Niko Kranjčar, ljubimac nogometnih znalaca, čiji su potezi imali 'ono nešto'.

Dvoboj u Berlinu, na otvaranju SP-a, završio je porazom 1:0. Seleçao je imao izuzetno jaku momčad, ali zapeo je u četvrtfinalu protiv Francuza, kasnijih finalista.

'Da, jaku momčad... Kad se samo sjetim, Roberto Carlos, Cafu, Emerson, Kaká, Ronaldinho... i još Ronaldo! Bio je to Brazil koji bih svrstao možda i među najjače momčadi, barem onoliko koliko ih ja pamtim. I tada su bili favoriti, ali mi smo odigrali našu najbolju utakmicu na tom SP-u, bili smo ravnopravni i nismo Brazilcima dopustili da se razmašu. Imali smo i nekoliko prilika, ali Kaká nas je dotukao udarcem s nekih 18 metara.'

Da, zbilja je bila strašna tadašnja momčad. No ni današnja, s Casemirom, Neymarom i Viniciusom, nije loša čim je mnogi smatraju prvim favoritom turnira.

'Ha, ha... S Ronaldom se ne može nitko mjeriti', iskren je bio Niko, ali odmah je nastavio.

'Naravno, i ovo je odlična generacija, ali teško je uspoređivati. No koliko su oni dobri, toliko su i naši.'

Na SP-u 2014. Kranjčar više nije bio dio reprezentacije iako je odigrao odličan proljetni dio sezone u QPR-u. Presudila mu je teška ozljeda.

Nego, može li se ova utakmica svrstati u red najvećih? Ipak se radi o peterostrukom svjetskom prvaku, Brazilu.

'S finalem Svjetskog prvenstva ne može se ništa usporediti. Utakmica u Moskvi 2018. bila je vrh, ali ne mislim da je jedina ili posljednja. Suprotno, uvjeren sam da ćemo kad-tad ponovno vidjeti Hrvatsku u finalu. I to možda već sada u Katru. Naravno, već ulazak u četvrtfinale i igranje s ovakvim suparnikom stvari su za ponos, sreću i veselje. Vidim da mnogi smatraju da je Brazil favorit, ali Hrvatska može rasterećeno odigrati. S time da naši igrači imaju već bezbroj velikih utakmica, što u klubovima, što u reprezentaciji. I zato trebamo biti ponosni na njih, da su tu, opet u igri za najviši plasman. Ali i spremni iznenaditi ovakvog suparnika. I mislim da pobjeda čak i ne bi bila nikakvo čudo.'

Zvučite jako optimistično iako smo vidjeli da Hrvatska niti protiv Japana nije odradila posao na jednostavan način.

'Slažem se, ali prvi cilj protiv Japana bio je prolazak u četvrtfinale. To je i ostvareno i jedino o tome trebamo razgovarati. Istina je da nismo bili na visokoj razini, ali protiv Japana su gubili i Nijemci i Španjolci. A mi smo pobijedili i prošli smo dalje! Ne podcjenjujmo Japan. Vidjeli smo da za pobjedu protiv bilo koga moraš biti uporan, raditi svih 90, odnosno 120 minuta, a naši su to odradili.'

Od koga očekujete bljesak?

'Jedino tko u ovoj utakmici treba zabljesnuti jest momčad. Samo tako se može do pobjede. Vidjeli smo to i protiv spomenutog Japana. Tek kada se cijela momčad, generalno, podigla, nametnula se Japanu. I odvela nas do još jednog velikog rezultata. I na tome treba čestitati igračima i izborniku Daliću.'

Bi li Hrvatskoj čak moglo ići na ruku to što je nekako podcjenjuju?

'Tko je podcjenjuje? Budite sigurni da oni igrači koji igraju s našim reprezentativcima itekako znaju s kime imaju posla. I svjesni su i oni da ih ne čeka lagan i jednostavan zadatak. A to što Hrvatsku podcjenjuju navijači i novinari, to je posve irelevantno. U svakom slučaju, uvjeren sam da nas čeka pravi spektakl', završio je Niko Kranjčar, nogometaš koji je u hrvatskom dresu odigrao 81 utakmicu i zabio 16 golova.