Niko Kovač napokon može odahnuti; predsjednik Bayerna potvrdio ono što su svi željeli čuti

Dan nakon što je minhenski Bayern osvojio dvostruku krunu, predsjednik bavarskog ponosa Uli Hoeness potvrdio je kako hrvatski stručnjak Niko Kovač ostaje na klupi njemačkog nogometnog velikana...

'To su sve bajke. Momčad ne može tako dobro igrati nogomet, ako nije dobar odnos između trenera i igrača', dodao je naglasivši kako se Kovač još može razvijati kao trener.

'Ne znam zašto ljudi i dalje sumnjaju u Kovača - on je jako uspješan ove sezone.'

'Kad trener u prvoj sezoni vodi na ljestvici četiri kola prije kraja i dođe do finala Kupa, onda je napravio dobar posao. Nemamo se na što požaliti', kazao je tada Hoeness dodavši:

'Nikad nismo rekli da preispitujemo njegovu ulogu. Niti jednom nismo rekli da on neće biti naš trener sve dok ima ugovor, a to je barem do 2021. godine,' kazao je Rummenigge.