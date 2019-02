Nevjerojatne scene u Italiji; gosti na utakmicu stigli sa samo osam klinaca, domaći nastupili bez trenera...

Utakmicu 27. kola Serie C, treće talijanske nogometne lige, između Cunea i Pro Piacenze pamtit ćemo po nevjerojatnom rezultatu jer domaćin je slavio čak 20:0! Nakon prvih 45 minuta igre bilo je 16:0 pa su domaći u nastavku malo 'prikočili'

U 27. kolu Serie C u goste Cuneu stigla je momčad Pro Piacenze. Gosti su u velikim financijskim problemima, igrači prve momčadi štrajkaju već neko vrijeme i zbog toga su predali posljednje četiri utakmice. Kako bi izbjegli izbacivanje iz lige (pet neodigranih utakmica značilo bi automatsko izbacivanje u najniži rang!) uzeli su sve koje su mogli - a to je desetak mladih igrača od 16 do 19 godina koje je vodio - 19-godišnji trener!

Na kraju je na teren istrčalo samo osam gostujućih igrača (minimum potreban za igru), a domaćin je to iskoristio maksimalno. U 15. minuti bilo je 4:0, a u 30. već 11:0. Do poluvremena su gosti primili čak 16 golova. Jasno, zabili nisu...