Neviđena euforija nakon najveće senzacije Eura: 'Hvala Isusu, sutra jedemo gulaš'

ep u rukometu

  • S.Č.
  • Zadnja izmjena 28.01.2026 01:26
  • Objavljeno 28.01.2026 u 01:26
Navijači Islanda
Navijači Islanda Izvor: Profimedia / Autor: PETTER ARVIDSON/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia
Island je u samo nekoliko sati prošao put od gotovo izgubljene pozicije do potpune kontrole vlastite sudbine. Nakon remija sa Švicarskom i dramatičnog 32:32 između Švedske i Mađarske, Islanđani su dobili ono čemu se nisu nadali – pobjedom u posljednjem kolu sami odlučuju o plasmanu u polufinale Europskog prvenstva, a euforija je eksplodirala i u Savezu i među navijačima.

Rukometno Europsko prvenstvo dobilo je jedan od onih raspleta koji se pamte godinama. Nakon remija Islanda i Švicarske (38:38) te kasnijeg remija Švedske i Mađarske (32:32), situacija u skupini potpuno se okrenula, a Island je – iako je samo nekoliko sati ranije bio na rubu – ponovno uzeo sudbinu u svoje ruke.

Takav rasplet izazvao je euforiju na Islandu, a reakcije su se munjevito proširile društvenim mrežama. Među prvima se oglasio i islandski rukometni savez (HSÍ), koji je na Instagramu objavio poruku zahvale – ‘Takk fyrir Jesú’ (‘Hvala Isusu’) – aludirajući na nevjerojatan slijed rezultata koji je Islandu otvorio put prema polufinalu.

Razlog za slavlje je jasan: pobjedom protiv Slovenije u posljednjem kolu Island sigurno ide u polufinale Europskog prvenstva. Nakon remija Švedske i Mađarske, Šveđani više ni u jednom scenariju ne mogu prestići Island na tablici, a u slučaju izjednačenog broja bodova Islanđani imaju prednost zbog uvjerljive pobjede od osam razlike protiv Švedske ranije u drugom krugu.

Zbog svega toga islandski navijači sinoć su preplavili društvenu mrežu X porukama nade, ironije i vjere u ‘više sile’.

‘Snorri igra neku vrstu 7D šaha. Namjerno odigra remi protiv Švicarske kako bi Švedska pala, onda Švedska odigra remi s Mađarskom, a mi na kraju pobijedimo Slovence i Šveđani ostanu iza. Čisto i elegantno’, napisao je jedan navijač.

Drugi su pozivali na smirenost i fokus uoči odlučujuće utakmice: ‘Sad trebamo udahnuti i izdahnuti. San još živi. Ovo je borba na život i smrt. Nema lakih utakmica. Moramo poštovati svakog protivnika. Vjera pomiče planine.’

U Malmöu se spominjala i duhovna dimenzija večeri. ‘Kao što je večeras rekao velečasni Guðni: Putovi Božji su neistraživi. Čudo je stiglo kasno navečer, ali pobjeda sutra jamči polufinale’, stoji u jednoj od objava.

Posebnu pozornost izazvala je i zahvalnost Mađarskoj, čiji je remi sa Švedskom dodatno pogurao Island prema cilju. Jedan navijač to je sažeo na duhovit način: ‘Sutra za doručak – ništa osim poštenog, strogog mađarskog gulaša.’

