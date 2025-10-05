Nestvarna dominacija čovjeka od 40 godina! Pogledajte što Modrić radi najboljim veznjacima Serie A

U velikom derbiju 6. kola Serie A između Juventusa i Milana nije bilo pogodaka (0:0), ali je publika u Torinu još jednom svjedočila majstorskoj partiji Luke Modrića. Hrvatski kapetan bio je najvažnija figura u veznom redu Milana, smirivao igru i diktirao ritam u susretu koji je obilovao taktičkim nadmudrivanjem.