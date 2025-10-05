Nestvarna dominacija čovjeka od 40 godina! Pogledajte što Modrić radi najboljim veznjacima Serie A

U velikom derbiju 6. kola Serie A između Juventusa i Milana nije bilo pogodaka (0:0), ali je publika u Torinu još jednom svjedočila majstorskoj partiji Luke Modrića. Hrvatski kapetan bio je najvažnija figura u veznom redu Milana, smirivao igru i diktirao ritam u susretu koji je obilovao taktičkim nadmudrivanjem.
Prema najnovijim statistikama, Luka Modrić je na vrhu ljestvice veznjaka talijanske Serie A po broju takozvanih progresivnih akcija – poteza kojima se lopta učinkovito prenosi prema naprijed, bilo dodavanjem ili vođenjem lopte.
68 – Luka Modrić (Milan, 40 godina)
55 – Nicolò Barella (Inter, 28)
53 – Marten de Roon (Atalanta, 34)
46 – Mario Pašalić (Atalanta, 30)
46 – Manuel Locatelli (Juventus, 27)
Čak i s navršenih 40 godina, Modrić predvodi elitne veznjake Serie A u kategoriji koja najbolje mjeri kreativnost i kontrolu tempa igre – dokaz da je i dalje motor Milana i jedan od najutjecajnijih igrača talijanskog prvenstva.