Nešto se čudno događa u Barceloni; Rakitićeve riječi snažno će odjeknuti u svlačionici

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić vjeruje kako će s Barcelonom u srijedu, u sklopu Lige prvaka, pobijediti Tottenham u Londonu čime bi se momčad vratila na pravi put nakon tri uzastopne prvenstvene utakmice bez pobjede.

'Ovo nam je jako bitna utakmica. Moramo pobijediti kako bi se stvari vratile u normalu, kako bi smo popravili ono što je bilo loše', rekao je Rakitić, 30-godišnji vezni igrač uoči utakmice drugog kola Lige prvaka.

Barcelona je u prvom kolu pobijedila s 4-0 nizozemski PSV, no nakon posljednjih prvenstvenih susreta nad momčadi se nadvila sumnja. Barca je odigrala 2-2 s Gironom, izgubila s 2-1 od Leganésa te remizirala 1-1 s Athletic Bilbaom. Definitivno se nešto čudno događa u Barceloni, ali nikome nije jasno što...

'Imamo veliku želju odigrati dobru utakmicu protiv Tottenhama i doći do tri boda. Važno je da i u obrani i napadu izgledamo kao momčad, da stvorimo snažan blok, da izgledamo poput uhodanog stroja', rekao je Rakitić dodavši da su u posljednjih desetak dana odigrali puno utakmica pa da nema dovoljno odmora za potpuni oporavak.

'No važno je što svaka četiri dana imamo novu priliku za popraviti stvari. Posljednji rezultati nisu bili onakvi kakve smo očekivali pa sada dolazimo s velikom željom da odigramo pravu utakmicu. Svi smo svjesni što znači igrati na Wembleyju. To nam je dodatni poticaj. Nadam se da će to biti ta utakmica kojom ćemo preokrenuti situaciju i opet krenuti s pobjedama', rekao je Rakitić.