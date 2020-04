Nakon što je napustio klupu Dinama s kojim je napravio sjajne stvari, trener Nenad Bjelica nije zanimljiv samo hrvatskim nego i inozemnim medijima

Bjelica je s 'modrima' ostavio dubok trag i u Europi, prvo je odveo hrvatskog prvaka do prezimljavanja u Europi poslije 49 godina da bi ove sezone s Dinamom ušao u Ligu prvaka gdje su se njegovi igrači ravnopravno nosili s konkurencijom koja na raspolaganju ima puno veći proračun.

No suradnja je pukla, a to je zanimalo i novinara uglednog španjolskog dnevnika AS.

'Da, nije logično, jer smo postigli stvari koje u Dinamu nitko nije pola stoljeća, no u nogometu sam vidio i gore stvari. Vrijeme će reći tko je povukao pametniji potez. Dao sam sve od sebe, pokušao sam poboljšati momčad i igrače individualno, imali smo dvije povijesne sezone.