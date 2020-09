Nenad Bjelica otkrio zašto je izabrao baš klupu Osijeka, a onda i poslao poruku koju želi čuti Kohorta

Na prostoru novog stadiona Pampas, Osijek je predstavio i novog trenera. Uz rekli bismo, dosta simbolike, jer dojam je da će oba projekta sada ići 'ruku pod ruku'. Dakle, Nenad Bjelica dobio je puno slobodu, što se tiče treniranja ali i sastavljanja momčadi, po uzoru na engleske menadžere

'Srdačno vas pozdravljam. Popraćenost ovog događaja svjedoči da se nešto vrlo veliko i ozbiljno događa u NK Osijek. Lokacija predstavljanja nije slučajna, svaki pogled daje neku novu dimenziju Pampasa, našeg budućeg doma. Stadiona koji svakog dana poprima sve ozbiljnije konture. Na tom stadionu treba se veseliti pobjedama, i treba se igrati dobar nogomet. Infrastruktura je preduvjet za nešto lijepo, ali uvijek su rezultati u fokusu navijača', bile su uvodne riječi iz uprave Osijeka, a prenose 24 sata.

Bjelici je potom uručen dres s brojem 10 koji podsjeća na njegove igračke dane i na sve ono što je pružio osječkom klubu kao igrač.

'Tko mene zna, zna da su ciljevi najveći. Znam ovaj mentalitet, znam ove ljude i mislim da će mi time adaptacija ovdje biti puno lakša nego u nekom drugom klubu. Puno sam ovakvih desetki dobio u klubovima, međutim ova budi puno emocija kod mene, tako da želim dati sve od sebe da Osijek bude bolji', rekao je Bjelica pa pričao o drugim ponudama:

'Bilo je jako puno pregovora, ali Osijek mi je bio primamljiv i zbog ovlasti koje ću imati ovdje i zbog toga što iza projekta stoje visokoambiciozni ljudi, sve ove druge ponude mi nisu stvorile osjećaj da je to to. Neke su mi više zbog financija odgovarale, neke manje zbog obitelji, ali kad sam stavio na vagu, ovo je bilo to to'.

Mislim da ekipa ima apsolutnu kvalitetu da bude u vrhu hrvatskog nogometa. Siguran sam da će rezultati biti kvalitetni, odnosno ovakvi kakve svi očekujemo da budu. Što se tiče pojačanja, jučer smo se u 12 sati dogovorili o svemu, a zadnjih dana sam već gledao ekipu i puno toga o ekipi znam kao i neke njene potrebe. Unutar našeg stručnog stožera ćemo iskomentirati što nedostaje, ali svakako mogu reći da su pozicije lijevog beka, zadnjeg veznog i krila pozicije gdje smo sad fokusirani. Sve ostalo ćemo vidjeti. Za igrače Osijeka uvijek ima ponuda, vidjet ćemo kako igrači razmišljaju pa ćemo donositi odluke u interesu kluba.

Sve utakmice Hrvatski Telekom Prve lige, pretkola Lige prvaka te sve utakmice Europske lige možete gledati na MAXtv-u (Arenasport). Ako već niste, sada je pravo vrijeme da odaberete MAXtv, zbog vrhunske slike u HD kvaliteti. Ponudu potražite OVDJE.