Nema te sile koja će ga zaustaviti; za 24 minute zabio hat-trick vrijedan pobjede

Zlatan Ibrahimović izvrsno se snašao u američkoj MLS ligi, iz utakmicu u utakmicu nezaustavljivi švedski napadač puni protivničke mreže, a u nedjelju je upisao i svoj prvi hat-trick u dresu Los Angeles Galaxyja

Orlando City stigao je u goste Galaxyju, Florida protiv Kalifornije, uvijek je to napeto, bilo u nogometu, košarci, hokeju na ledu, baseballu...

Za Galaxy je ovo bila važna utakmica, željeli su nastaviti niz bez poraza koji sada traje već devet utakmica, no 'bezobrazni' gosti iz Orlanda krenuli su agresivno, poveli već u 18. minuti golom Higuite . Galaxy se vratio u 39. minuti zabio je Giovani dos Santos (sjećate ga se iz Barcelone, Tottenhama, Galatasaraya, Villarreala...), no na odmor se otišlo s prednošću gostiju 2:1 nakon što je Ciani u 44. minuti zatresao vlastitu mrežu.

Što se dogodilo u svlačionici Galaxyja ne znamo, ali Zlatan Ibrahimović je 'poludio' i odlučio uzeti stvar u svoje ruke/noge/glavu... Kako god želite. U nastavku utakmice na terenu je bila samo jedna momčad - Orlando - protiv Zlatana. Ibrin šou započeo je u 47. minuti kad glavom zabija za 2:2. No gosti ne praštaju, Dwyer u 54. zabija za novo vodstvo Orlanda.

U razmaku od samo 24 minute Ibra je triput matirao protivničkog golmana, a bio mu je to prvi hat-trick u dresu Galaxyja. Ukupno je Zlatan ove sezone, otkako je stigao u LA, odigrao 17 utakmica i zabio 15 golova. Bolji od njega je samo Jozef Martinez iz Atlante, on je na 23 utakmice zabio 24 gola. No, Ibra se tek zagrijava, nastavi li u ovom ritmu neće Martinez dugo biti vodeći strijelac MLS-a...