Povremeni hrvatski nogometni reprezentativac Filip Bradarić rekao je u četvrtak kako je sretan u španjolskom prvoligašu Celti Vigo te da je bolje nastaviti prvenstvo bez publike nego ga uopće ne nastaviti.

'Situacija nije jednostavna, ali dajem sve od sebe da kvalitetno treniram svaki dan. U kontaktu sam s kondicijskim trenerom Alexom Andujarom koji mi svaki tjedan šalje program treninga', ispričao je.

Bradarića je njegov matični klub talijanski Cagliari povukao u siječnju s posudbe u Hajduku pa ga proslijedio na šestomjesečnu posudbu u Celtu Vigo koja se bori za opstanak u Primeri.

'Još sam ranije bio rekao da sam sretan u Vigu. Od prvog trenutka su svi bili jako ljubazni, srdačni prema meni pa sam doista sretan. Ovo što se dogodilo nije dobro za nas, jer smo u posljednjih nekoliko utakmica igrali jako dobro. Bili smo u dobroj formi, ali u redu...Sada moramo krenuti ispočetka. Nadam se da će sve biti kao prije zaustavljanja prvenstva', rekao je hrvatski vezni igrač.

Jedanaest kola prije kraja prvenstva Celta zauzima 17. mjesto među 20 klubova. Nalazi se iznad zone ispadanja s bodom više od Mallorce hrvatskog napadača Ante Budimira.

'Ako sve bude u redu, ako ostanemo u ligi, bit ću sretan ostanem li i dogodine', napomenuo je Bradarić koji ima ugovor do 30. lipnja.

'Sve se bilo dogodilo jako brzo. U siječnju sam se nalazio na zimskim pripremama s Hajdukom kada me je moj zastupnik nazvao i rekao da me želi Celta. Normalno da sam mu odgovorio da je to jedna od najboljih liga u Europi te da želim otići i igrati za Celtu. Ona je za mene veliki klub, bogate prošlosti, a u ovih nekoliko mjeseci koliko sam ovdje uvjerio sam se u to', rekao je Bradarić.

'Također bih htio reći da je važnu ulogu u realizaciji posla odigrao gospodin Ratković pa sam mu jako zahvalan', dodao je hrvatski nogometaš.

Milorad Ratković, bivši srpski vezni igrač nastupao je za Celtu od 1992. do 1998. godine, a sada radi u uredu sportskog direktora Celte. Prisustvovao je konferenciji za medije tijekom koje je bio predstavljen Bradarić te rekao kako se radi o 'tehnički dotjeranom igraču'.

Bradarić je od tada nastupio u četiri utakmice u svijetloplavom dresu. Debitirao je početkom veljače u domaćoj pobjedi 2:1 nad trećeplasiranom Sevillom.

'Bila je to za mene posebna utakmica. To je ujedno bila jako važna utakmica za čitavu momčad i klub. Pobijedili smo u čudesnoj završnici. Vjerujem da smo od tog trenutka dobili samopouzdanje. To nas je ohrabrilo za buduće utakmice što smo zatim i pokazali u nadolazećim susretima', rekao je Bradarić.

U idućem kolu je Celta remizirala 2:2 kod drugoplasiranog Real Madrida.

'Bila mi je to prva utakmica u udarnoj postavi. Uživao sam u njoj. Igrati protiv Real Madrida, na njegovom stadionu Santiago Bernabeu, protiv jednog od najboljih klubova na svijetu... Bio sam doista sretan jer smo uspjeli odigrati 2:2'.

Nakon toga je uslijedila domaća utakmica protiv Leganésa, momčadi iz madridskog predgrađa, u kojoj je isključen u 21. minuti. Unatoč tome Celta je pobijedila s 2:1.

'Sve se dogodilo brzo. Bio sam doslovno šokiran zbog toga. Nije mi bila namjera, ali najvažnija stvar u toj utakmici bilo je to što smo pobijedili. Svi iz kluba, igrači, direktori, predsjednik, trener...svi su me podržali nakon toga, a to je najvrednija stvar', ispričao je Bradarić.

Celta je i nakon toga nastavila uspješan niz odigravši 0:0 na gostovanju kod petoplasiranog Getafea koji je u Europskoj ligi bio eliminirao Ajax. U posljednjih pet utakmica momčad iz Viga imala je dvije pobjede i tri remija. No, ta utakmica 3. ožujka bila je i posljednja, jer je zbog koronavirusa prvenstvo zaustavljeno do daljnjeg.

'Nadam se da će se čitava ova situacija uspješno završiti. To je u svačijem interesu. Jedva čekam opet zaigrati sa svojim suigračima', rekao je Bradarić.

Igrači bi se trebali testirati na koronavirus idući tjedan pa početi s individualnim treninzima u sportskom kampu. La Liga, organizator prvenstva, nada se nastavku sredinom lipnja bez publike. Čeka se, međutim, zeleno svjetlo ministarstva zdravstva.

'Nitko ne voli igrati bez publike, jer nogomet bez navijača nije nogomet. To nije uobičajena situacija, no s obzirom na sadašnje okolnosti možda je bolje igrati bez publike nego da se uopće ne igra', zaključio je Bradarić koji je s Hrvatskom osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine.