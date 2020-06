Povratak navijača na Maksimir; iz Dinama imaju važno upozorenje za sve koji dolaze na utakmicu protiv Slaven Belupa

Dinamo u 29. kolu Hrvatski Telekom Prve lige (srijeda, 17. lipnja, 19 sati, Arenasport 3) na Maksimiru dočekuje Slaven Belupo, a na tribinama će ponovno moći i navijači...

Srijeda, 17.06.

Ticket point kod stadiona Maksimir

od 10 do 19:40 sati

pravo preuzimanja besplatnih ulaznica (pozivnica) za korisnike godišnjih ulaznica osobno na Ticket pointu

pravo preuzimanja besplatnih ulaznica (pozivnica) za članove Dinama koji koriste pogodnost ulaznica za besplatne 4 utakmice (tribina zapad gore ili sjever gore)

slobodna prodaja ISKLJUČIVO na Ticket pointu na dan utakmice; nema online prodaje

na Ticket pointu na dan utakmice; nema online prodaje Tribina zapad gore - 50 kuna

Tribina sjever - 30 kuna

VAŽNA NAPOMENA!

Ulaznice će se izdavati do popunjenosti dopuštenog kapaciteta. U slučaju da na dan utakmice ostane slobodnih ulaznica GNK Dinamo preostale će ulaznice pustiti u slobodnu prodaju. Članovi GNK Dinamo mogu preuzeti svoju besplatnu ulaznicu (pozivnicu) do trenutka popune dopuštenog kapaciteta.

PROCEDURA PREUZIMANJA BESPLATNE ULAZNICE (POZIVNICE) ZA VLASNIKE GODIŠNJIH ULAZNICA

Vlasnici godišnjih ulaznica GNK Dinamo za sezonu 2019./'20. mogu preuzeti svoju besplatnu jednokratnu ulaznicu (pozivnicu) za utakmicu Dinamo - Slaven Belupo poštujući sljedeću proceduru:

KORAK 1

Dolazak na Ticket point stadiona Maksimir u utorak, 16. 06. od 11 do 19 sati, odnosno u srijedu 17.06. od 10 do 19.40 sati. Za utakmicu Dinamo - Slaven Belupo ne vrijedi numeracija sjedala (red i broj sjedalice) koje su do sada koristili vlasnici godišnjih ulaznica.

U ovim specifičnim okolnostima, a sukladno propisanim mjerama i preporukama (''Na tribinama predviđenim za gledateljstvo osobe smiju sjediti na način da su udaljene 1,5 metar jedna od druge odnosno. Preporučuje se da osobe u gledateljstvu sjede tako da nisu smještene jedna iza druge već da u svakom sljedećem redu osoba sjedi za dva mjesta pomaknuta udesno u odnosu na osobu u prethodnom redu.'') te u skladu s izmjenama uobičajenih procedura i organizacije, molimo vlasnike godišnjih ulaznica da ne sjedaju na svoja uobičajena mjesta, ukoliko su ista već popunjena ili ukoliko su inače bila jedna do drugih, već da u skladu s mjerama sjednu na neko drugo mjesto na tribini te na mjesta koja su dovoljno udaljena jedno od drugog, u skladu s mjerama (1.5 metar).

KORAK 2

Svaka je ulaznica personalizirana, glasi na ime i prezime te pripada vlasniku godišnje ulaznice, a samim time nije prenosiva na druge osobe. Svaki gledatelj mora predočiti osobnu iskaznicu.

KORAK 3

Ulazak na stadion Maksimir nije moguć s godišnjom ulaznicom, već vlasnici godišnjih ulaznica MORAJU preuzeti svoju besplatnu ulaznicu te ju imati fizički sa sobom. Na stadion se ulazi ISKLJUČIVO s jednokratnom ulaznicom za utakmicu Dinamo - Slaven Belupo koja glasi na vlasnika godišnje ulaznice.

Ukoliko osoba sa sobom ima godišnju ulaznicu, ali nema jednokratnu ulaznicu koju je potrebno dobiti prema navedenoj proceduri, neće biti moguće ući na stadion.

ULAZNICE ZA OSOBE U INVALIDSKIM KOLICIMA

Sukladno odluci HZJZ-a o maksimalnom dopuštenom kapacitetu gledatelja, za osobe u invalidskim kolicima bit će dostupna 1/3 kapaciteta podesta na zapadnoj tribini, što znači mogućnost prijave za maksimalno 8 osoba u invalidskim kolicima za besplatne ulaznice, i dodatnih maksimalnih osam osoba u njihovoj pratnji.