Povijesna utakmica na Rujevici; prvi puta u nastavku Hrvatski Telekom Prve lige navijači se vračaju na tribine

U utorak (16. lipnja, 21.05 sati, Arenasport 3) na Rujevici derbi 29. kola Hrvatski Telekom Prve HNL igraju Rijeka i Lokomotiva. Izravna je to borba za mjesto koje vodi u kvalifikacije Lige prvaka, a ovo će ujedno biti prvo kolo nastavka prvenstva nakon korona-krize na kojem će se igrati pred navijačima...

'Kad se igra doma na Rujevici pred navijačima, to je velika razlika i to se osjeti na terenu. Nije to nikakva isprika za kiks protiv Varaždina (0:0) u prošlom kolu, ali bit će puno lakše igrati uz navijače i nadam se da nam mogu dati dodatan impuls', kazao je, kako prenosi internetski portal Rijeke, napadač Alexander Gorgon.