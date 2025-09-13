PORAZ U VARAŽDINU

Navijači Hajduka igračima: Sramite se! Odreknite se makar jedne plaće zbog ovog

A.H.

13.09.2025 u 22:01

Varaždin - Hajduk
Varaždin - Hajduk
Bionic
Reading

Hajduk je doživio prvi poraz u novoj SHNL sezoni. U šestom kolu izgubio je 2:0 u Varaždinu.

Golove je splitski klub primio u prvih osam minuta. Prvo je Aleksa Latković zabio nakon kontranapada, a onda je očajnom reakcijom Ivica Ivušić poslao loptu u vlastitu mrežu.

Navijači Hajduka ogorčeni su porazom.

'Da imate obraza, odrekli bi se makar jedne plaće, krenuvši od trenera pa do igrača. Sramite se', 'Nije sramota izgubiti u Varaždinu, ali je sramota ne stvoriti nijednu 100 postotnu priliku', 'Najviše boli skandiranje 'dajte Hajduk da se igramo'. Toliko smo loši bili', 'Livaja neprepoznatljiv ove sezone, svaki duel izgubi, ne bori se, ne trči...', 'HNK Amaterizam Split', 'Varaždin je izgledao kao Barcelona za nas', 'Silića na gol!', 'Ovako loši nismo bili ni prošle sezone', 'Smiješno je pričati o sucu nakon ovakve utakmice. Sramite se', samo su neki od komentara ljutitih navijača na Hajdukovoj službenoj stranici.

Varaždin - Hajduk 2:0 (sažetak) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

Sažeci Hrvatske nogometne lige

tportal
