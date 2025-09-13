Navijači Hajduka igračima: Sramite se! Odreknite se makar jedne plaće zbog ovog

Navijači Hajduka ogorčeni su porazom.

'Da imate obraza, odrekli bi se makar jedne plaće, krenuvši od trenera pa do igrača. Sramite se', 'Nije sramota izgubiti u Varaždinu, ali je sramota ne stvoriti nijednu 100 postotnu priliku', 'Najviše boli skandiranje 'dajte Hajduk da se igramo'. Toliko smo loši bili', 'Livaja neprepoznatljiv ove sezone, svaki duel izgubi, ne bori se, ne trči...', 'HNK Amaterizam Split', 'Varaždin je izgledao kao Barcelona za nas', 'Silića na gol!', 'Ovako loši nismo bili ni prošle sezone', 'Smiješno je pričati o sucu nakon ovakve utakmice. Sramite se', samo su neki od komentara ljutitih navijača na Hajdukovoj službenoj stranici.