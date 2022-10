Napoli u gostima nadigrao Romu i još uvijek ne zna za poraz; Mourinhova momčad odigrala sramotnih 45 minuta...

Nogometaši Napolija na gostovanju u Rimu pobijedili su Romu sa 1:0 odvojivši se na vrhu ljestvice s tri boda više od Milana

Bila je to utakmica u kojoj su gosti dominirali i mogli su daleko uvjerljivije slaviti. Na koncu je presudio pogodak Victora Osimhena u 80. minuti.

Roma - koju vodi José Mourinho - u prvom poluvremenu nije uputila niti jedan udarac prema suparničkim vratima, dok je u nastavku pucala pet puta, ali niti jedan u okvir gola. No, u tom prvom poluvremenu su igrali očajno i to pred svojim navijačima. Mnogi se sslažu kako je to bilo sramotnih 45 minuta...

S druge strane Napoli je imao niz sjajnih prilika. U 49. minuti je opasno pucao Lozano, ali je Rui Patricio odlično reagirao. U 60. minuti Napoli je imao dvije odlične prilike, prvo je Eljif Elmas pucao iz blizine, ali je lopta pogodila nekoga u obrani i završila u korneru. U nastavku akcije odličnu je priliku imao i Juan Jesus, ali loše pucao.

Još jednu super šansu za goste zapucao je i Victor Osimhen u 70. minuti. Posve zaslužno Napoli je poveo u 80. minuti, a pogodak je postigao nigerijski napadač.