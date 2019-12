Nakon Štrlekovog nasljednika otpao još jedan hrvatski reprezentativac: Nova ozljeda pokosila rukometaše uoči Eura

Fran Mileta zbog ozljede propušta Europsko prvenstvo u Austriji, Norveškoj i Švedskoj

Najprije je uoči objave popisa na vlastiti zahtjev otpao Manuel Štrlek , a kao njegova zamjena trebao je doći Lovro Mihić, ali on se teško ozlijedio na prvom treningu i otpao za Euro. Kako nevolja nikada ne dolazi sama, nakon Mihića otpao je i Fran Mileta koji je doživio istu ozljedu kao i krilo poljske Wisle. Mileta i Mihić obojica imaju distorziju gležnja s rupturom prednjeg ligamenta i parcijalnom rupturom stražnjeg ligamenta.

U prijevodu, nema ih barem četiri do šest tjedana što znači da Červar neće moći na njih računati na europskoj smotri. Hrvatska je tako ostala na tri desna krila od kojih će na put dvojica. Červar će izabrati tko putuje na Euro između Zlatka Horvata, Vlade Matanovića i Ivana Vide.



Prvi dio priprema traje do 23. prosinca, a onda slijedi kratki odmor od tri dana pa nastavak treninga u Poreču do kraja godine. 'Kauboji' imaju pauzu za Novu godinu, a onda se pripremaju do sedmog siječnja u Poreču gdje će se održati i Croatia Cup u kojem će Hrvatska snage odmjeriti s BiH i Katarom. Osim Crne Gore, protivnici na Euru će nam biti Bjelorusija i Srbija, a nadamo se da je s Miletom završio niz ozljeda hrvatskih reprezentativaca.